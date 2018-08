GrandAgosto: serate gastronomiche speciali nei ristoranti di Recco

Dal 17 al 30 agosto 2018 a Recco arriva "GrandAgosto" nei ristoranti del paese.

Si tratta di serate gastronomiche estive, aspettando il ritorno, nel 2019, di quelle più famose della "Scorribanda Gastronomica".

È un’ iniziativa del Consorzio Recco Gastronomica, Ristoranti in Recco, Vitturin1860, Manuelina, da O Vittorio, Alfredo, La Baracchetta, Da Lino, Da Angelo, con il Patrocinio Comune di Recco e Camera di Commercio di Genova, e la collaborazione della Pro Loco di Recco.

Dopo dieci anni di “Scorribanda gastronomica”, a Recco si ritorna alla tradizione di oltre quarant’anni fa: semplicemente serate gastronomiche, questa volta estive, con l’esperienza dei ristoratori recchesi ed il meglio che il territorio possa offrire, di terra e di mare.

Dopo ferragosto sino alla fine del mese, a Recco sarà festa nei ristoranti, in ognuno un menù speciale con in abbinamento i migliori vini, per le serate conviviali più belle dell’estate 2018. Occasioni per riscoprire il piacere vero dell’uscire a cena, richiamati dalla certezza che la ristorazione recchese garantisce. A tavola quindi, nei ristoranti di Recco, capitale gastronomica della Liguria, dove tradizione e qualità, immutati nel tempo si fondono con la capacità, competenza ed il piacere di far ristorazione.

Occasioni da non perere, perché a Recco, delle Serate gastronomiche, si è scritto la storia.

Date e ristoranti

Venerdì 17 agosto 2018 - Ristorante Alfredo

Domenica 19 agosto 2018 - Ristorante da Angelo

Giovedì 23 agosto 2018 - Ristorante Manuelina

Domenica 26 agosto 2018 - Ristorante Vitturin 1860

Martedì 28 agosto 2018 - Ristorante da O Vittorio

Giovedì 30 agosto 2018 - Ristorante Da Lino

Tutti i menu

VENERDI' 17 AGOSTO

Ristorante Alfredo – via S. G. Battista 33, Recco (Ge) – tel. 0185 74653

“Venerdì “fritto”

Aperitivo con Focaccia di Recco col formaggio IGP e calice di Metodo classico 120 mesi La Versa

Prima portata: Raviolo ripieno al gorgonzola e pera. Praline di ricotta su salsa al basilico.

Stik di formaggio Primosale dorato.

Seconda portata: Medaglione di filetto di maialino croccante al mais; Pizzetta di melanzana. Spiedino di pollo con cipolle al curry.

Terza portata: Cono del pescatore con le nostre chips e zucchini alla julienne

Quarta portata: Graffe alla crema; Mela fritta al caramello; Latte dolce fritto.

In abbinamento Riesling Sansaluto Terre d’Oltrepò. Acqua e Caffè.

€ 25,00 tutto compreso

DOMENICA 19 AGOSTO

Ristorante da Angelo – via San Rocco 89, Recco (Ge) – tel. 0185 76719

Focaccia di Recco col formaggio IGP

Taglierino al ragù di pescato

Il nostro fritto misto del golfo

Dolci a scelta della casa

Acqua e vini in abbinamento

Caffè

€ 29,00 tutto compreso

GIOVEDI' 23 AGOSTO

Ristorante Manuelina – via Roma 298, Recco (Ge) – tel. 0185 74128

“Acciughe e Ricciola”

Aperitivo con Gin Bar accompagnato da:

Cubo di alici, verdure e germogli

Carpaccio di ricciola con pepe rosa e sale affumicato

Tortino di acciughe

La Focaccia di Recco col formaggio IGP

Le acciughe del Golfo Paradiso in tre versioni

Penne all’arrabbiata, acciughe marinate e crema di melanzane arrostite

Millefoglie di ricciola e porcini

Mousse al cioccolato jivara su salsa al maracuja

Prezzo 50 € incluso gin bar di benevenuto e abbinamento vini.

DOMENICA 26 AGOSTO

Ristorante Vitturin 1860 – via dei Giustiniani 48, Recco (Ge) - tel. 0185 720225

L' Aperitivo di Portofino curato da Niasca con panissa al basilico e cuculli tipici

La Focaccia di Recco col formaggio IGP

L' insalatina di seppie su vellutata al basilico DOP

Le crespelle alla brezza marina con cubettata di ricciola

L’antico cappon magro di Vitturin

Il paciugo de 'na votta con gelato artigianale "da Vitto"

Caffè e cioccolatini

Prezzo: € 40,00

Aperitivo e vini in abbinamento inclusi

MARTEDI' 28 AGOSTO

Ristorante da O Vittorio – via Roma 160, Recco (Ge) – tel. 0185 74029

Pianobar con musica live

Sparkling Cocktail al mango con Focaccia di Recco IGP col formaggio

Sgombro affumicato in tavolozza d’autore

Zembi d’arzillo ai gamberi su vellutata di piselli

Trilogia di funghi porcini alla Vittorio

Sorbetto all’erba Luisa

Petit Fours col caffè

Vermentino di Sardegna DOC “ Costamolino” Argiolas

L’Ecrù Passito 2016 Terre Siciliane IGT

Prezzo 50 € vini inclusi

GIOVEDI' 30 AGOSTO

Ristorante Lino – via Roma 70, Recco (Ge) - tel. 0185 74336

Calice di Lumassina frizzante IGT "Marì" Cascina Praie e stuzzichini

Focaccia di Recco col formaggio IGP

Fagottini gialli allo zafferano con ripieno di zucchine e gamberi su bisque di crostacei e pomodoro

Insalata di astice alla catalana

Sfogliatine con crema al mango e fragole fresche

Acqua e Caffè

35 euro

in abbinamento Rosato IGT Liguria Levante Sempiternus Federici.

L’iniziativa vede come partner la Pescheria F.lli Bardi di Santa Margherita Ligure che garantisce l’arrivo quotidiano del pescato più fresco del golfo e San Pellegrino – Levissima, i più famosi marchi nel panorama internazionale delle acque minerali.

