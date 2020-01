Gran finale di Liguria Selection al Carlo Felice

Dopo 6 tappe di selezioni in giro per tutta la Liguria e 3 semifinali, si è giunti all'attesissima finale della settima edizione di Liguria Selection che si terrà sabato 18 gennaio presso l'Auditorium Eugenio Montale del Carlo Felice.

Sono partiti in quasi 200 e sono arrivati in 31 divisi in tre categorie (4 band, 9 cantautori e 18 interpreti) gli artisti che si contenderanno la vittoria assoluta di questa edizione del contest.

Liguria Selection è organizzata da Maia di Verdiano Vera e dall'Associazione di Promozione Sociale l'Alveare con il patrocinio di Regione Liguria e promossa da Italia Contest.

La serata finale sarà divisa in due parti e inizierà alla ore 19.00. Nella prima parte si assisterà alla gara delle band e dei cantautori e si scopriranno i vincitori delle rispettive categorie che saranno decisi dal pubblico (30 %) e della giuria di qualità (70%).

Nella seconda parte (sold out) a partire dalle ore 21.40 circa si proseguirà con la gara degli interpreti per poi scoprire il vincitore assoluto deciso dalla giuria critica e dalla giuria di qualità e di conseguenza il secondo e il terzo classificato.

Al vincitore della settima edizione di Liguria Selection andrà una Borsa di Studio di € 1000, i premi degli sponsor (Gioielleria Mango & Le Dolcezze di Paganini) e un Contratto Discografico con Hive Records. Al secondo e terzo classificato andranno: Una Borsa di studio da € 500 per la realizzazione di 1 sito web a testa (WDA).

Durante la serata verrà premiata anche la band Schegge Sparse vincitrice del Premio Social.

Saranno ben due le giurie protagoniste della serata finale: La giuria di Qualità composta da musicisti e professionisti del settore: Vladimiro Zullo leader dei Trilli, Massimo Morini leader dei Buio Pesto, il regista e attore Lazzaro Calcagno, il chitarrista dei Megonoidi Andrea Torretta, la musicista, autrice, compositrice Alessia Ramusino, la cantante Emy Guerrisi, il musicista Max Lo Buono e il chitarrista Luca Borriello e la Giuria Critica capitanata dal giornalista musicale Claudio Cabona e composta da giornalisti di alcuni dei principali media locali: Giorgia Fabiocchi (Primocanale), Katia Gangale (Radio Babboleo), Claudio Gambaro (Radio Sanremo), Antonio Vallarino (Radio Arenzano e Skylab) e Andrea Podestà (in giuria al premio Tenco).

Questi i finalisti in gara:

Categoria band: Nox five, Razor Edge, Malisangu, Smash up

Categoria cantautori: Edoardo Borghini, Martina Cireddu, Chiara Grimaldi, Luca delmonte, Irene Caroleo, Michela lonardi, Francesco Mancuso, Alan Pipino, Marco Santoni.

Categoria interpreti: Domitilla Abeasis, Andrea Cherubino, Silvia Sofia Cicerale, Edoardo Egiziano, Chiara Granero, Simona Pecoraro, Aurora Avellino, Andrea Calascibetta, Eleonora Viaggi, Valentina Repetto, Stefania Giulianetti, Rebecca Locatelli, The Star Planets, Simone Zuffanti Virginia Giallorenzo, Irene Nizzi, Ilaria Latinakis, Giulia Nolasco.

Altri riconoscimenti:

• Premio del Pubblico (Targa)

• Premio della Critica, deciso dai giornalisti della giuria critica (Targa)

• Premio Miglior Testo deciso dai giornalisti della giuria critica (Targa) + Pubblicazione del Testo sui canali Maia e Liguria Selection

• Premio Miglior Presenza Scenica, deciso dai giornalisti della giuria critica. Targa + Ospitata in eventi organizzati da Maia

• Premio Vocal Care, deciso dalla Vocal coach Danila Satragno, Targa.

Presenterà la serata Simona Cappelli con la partecipazione di Carlo Barbero.