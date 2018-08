"Graffiti Jam": grande festa tra musica e writers per lo Small Axe di Arenzano

Compie 14 anni il pub Small Axe di Arenzano, e per celebrare questa ricorrenza organizza una grande festa, "Graffiti Jam", che si terrà sabato 1 settembre in piazza Mazzini.

Il compleanno sarà festeggiato in collaborazione con il bar Il Vascello: per l'occasione, musica e graffiti in piazzetta dalle ore 18, per ballare insieme con dj set funky, soul, hip hop, e disco anni '70 all'aperto.

I writers, inoltre, dipingeranno un furgone in piazza.