Graduation night at Toastmaster Club "The Erzelli Toaster"

Mercoledì 16 maggio per il Club Erzelli Toasters sarà un meeting speciale: Marcello, Claudia e Carla si diplomano Competent Communicator.

Nominare il best speaker della serata sarà cosa ardua. Toastmasters è un modo divertente per migliorare le tue abilità di parlare in pubblico. Sia in inglese che in italiano.

Si ascolteranno discorsi preparati dai membri del nostro club, si avrà una parte dedicata all’improvvisazione e una sessione di valutazione. A ogni riunione ci si motiverà a vicenda per migliorare le capacità di parlare. Anche se è una serata strutturata, con un'agenda e persino qualcuno nel ruolo di Timer, è comunque molto divertente per imparare insieme.

