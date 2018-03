"Ella Fitzgerald, the first lady of song" al teatro Govi

Il recital - al teatro Govi di Bolzaneto venerdì 30 marzo alle ore 21 - racconta Ella Fitzgerald attraverso i momenti salienti della sua vita, curiosità e fatti vissuti. La narrazione si snoda fra periodi duri, vicende, sentimenti privati e personali della grande artista e ne racconta l’ascesa al successo internazionale.

Viene rappresentato il mondo di Ella, affollato di musicisti di eccezionale bravura e caratterizzato da collaborazioni sempre diverse di altissima qualità che hanno lasciato, anche in video, testimonianze che resteranno impresse nella nostra memoria artistica per sempre, grazie alla tecnica vocale unica al mondo che l’ha consacrata regina dello scat e dell’improvvisazione.

Alla narrazione si interpongono i brani musicali, collegati dal filo del racconto eseguiti in trio, duetto e in singolo da Anna Sini, Claudia Sanguineti e M.Nives Riggio; sono accompagnate da Andrea Zanzottera al pianoforte, Rudy Cervetto alla batteria e Dino Cerruti al contrabbasso, con la partecipazione di Corrado “Dado” Sezzi alle percussioni.

Vengono così ripercorsi i grandi successi cantati da Ella Fitzgerald, dai brani di esordio “Mister Paganini”, a brani di Gershwin “It ain’t necessarily so”, ai mitici duetti con Louis Armstrong e Frank Sinatra come “They can't take that away from me” o, ancora, l’omaggio a Tom Jobim.

Lo spettacolo richiama anche visivamente immagini e frasi originali, con l’intento di far conoscere anche i sentimenti di forza e tenacia, timidezza e ironia che hanno contraddistinto Ella Fitzgerald.