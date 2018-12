Gospel Choir: un classico di Natale al Politeama

Il pluripremiato coro di Walt Whitman & The Soul Children of Chicago - fondato nel 1981 per aiutare giovani afroamericani a rischio, oggi fra i gruppi gospel più noti al mondo - arriva al Politeama Genovese mercoledì 19 dicembre alle ore 21 per il classico concerto natalizio.

La musica come strumento per sensibilizzare le anime dei bambini, un progetto unico che porta in scena le voci straordinarie di oltre 20 ragazzi. Il gruppo si è esibito in giro per il mondo e ha toccato il culmine della visibilità ai Mondiali di calcio in Sud Africa quando in mondovisione (1,7 miliardi di spettatori) si è esibito nella cerimonia di apertura.

Vantano collaborazioni importanti con Harry Belafonte, Neil Diamond, Gladys Knight, Celine Dion, Stevie Wonder, Whitney Houston, Mariah Carey, Yolanda Adams e Garth Brooks. Hanno vinto un prestigioso Stellar Award e un Grammy, partecipato alla Democratic Nation Convention esibendosi alla Casa Bianca per i presidenti Clinton, Bush Sr., Reagan, Nixon e, recentemente, hanno cantato nel Kid’s inaugural concert per i festeggiamenti del secondo mandato di Barak Obama.