Google Digital Training, formazione gratuita sull’uso di internet

Dopo l'appuntamento di Roma lo scorso febbraio, si terrà a Genova, il 28 e il 29 marzo, la seconda tappa del roadshow nazionale “Google Digital Training”: una serie di incontri sul territorio, in collaborazione con Unioncamere e le Camere di Commercio italiane per ascoltare le voci degli imprenditori locali sui temi del digitale e offrire formazione gratuita sull'uso di internet.

Durante i due giorni gli imprenditori che parteciperanno potranno acquisire le competenze necessarie per creare un sito web, posizionarsi sulle mappe online, avviare un e-commerce, utilizzare gli strumenti di promozione digitale e sfruttare al meglio i dispositivi mobili. Verrà inoltre messo a disposizione, sempre gratuitamente, un servizio di “Digital Check-up”, durante il quale sarà possibile spiegare a un esperto le proprie esigenze e impostare insieme la strategia digitale su misura per la propria azienda.

Gli incontri di formazione si terranno il 28 e il 29 marzo (dalle 10 alle 13 oppure dalle 15 alle 18) presso la Camera di Commercio di Genova, nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa Valori di Genova, in via XX Settembre 44. Sempre nella stessa sede e negli stessi giorni, dalle 9 alle 18:30 un gruppo di esperti digitali saranno a disposizione delle aziende per un “Digital Check-up”.