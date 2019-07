Goazilla: Steve Hackett dei Genesis e i Jetrho Tull al Porto Antico

Con Goa-Boa 2019 arriva una speciale sezione dedicata ai grandi protagonisti della musica rock. I classici, i “mostri sacri” che hanno scritto pagine importanti nella storia della musica, troveranno nel cuore del Porto Antico di Genova un palco ad attenderli.

Goazilla prende il quast’anno con un doppio appuntamento: Steve Hackett che esegue il leggendario album "Selling England by the Pound", di cui ne era ispirato chitarrista. Il 2019 segna anche il 40° anniversario di “Spectral Mornings”, uno degli album solisti più famosi di Steve Hackett, cui verrà reso tributo con l’esecuzione di alcuni brani. Naturalmente in programma anche gli intramontabili classici dei Genesis e un’anteprima degli inediti che faranno parte del nuovo album in uscita nel 2019.

Altri ospiti sono gli inarrivabili Jetrho Tull con Ian Anderson alla guida di una formidabile band. Era il 2 febbraio 1968 nel famoso Marquee Club di Wardour Street quando i Jethro Tull si esibirono per la prima volta sotto questo nome. Ian Anderson oggi celebra l’anniversario d’oro portando in tutto il mondo il 50th Anniversary Tour.

L'appuntamento con Steve Hackett è domenica 14 luglio 2019, mentre martedì 16 tocca a Jetrho Tull, entrambi all'Arena del Mare del Porto Antico.