Festa dell'amicizia e doppia pista disco e latina al Goa Beach

Venerdì 24 agosto 2018 al Goa Beach (lungomare Lombardo 21), dalle 22, ritorna l’appuntamento del venerdì notte targato Cezanne Disco Club di Beppe Cantatore, con doppia pista commerciale e latina. Questa settimana è in programma la Festa dell'amicizia, una serata all'insegna del divertimento e della condivisione, per riflettere insieme sull'importanza del sentimento che unisce, in un momento difficile e delicato come quello che sta attraversando la nostra città.



Come da tradizione, nella pista in riva al mare si ballerà sui ritmi latini, in compagnia dei ballerini Glemyr e Raul Hernandez, mentre nella pista a bordo piscina spazio alla musica disco e commerciale con i dj Allerino e Fabrizio Cignetti e tutti i più grandi successi degli anni 80 e 90.



Info: 3474224027