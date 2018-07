Venerdì notte al Goa Beach: doppia pista per un doppio divertimento

Venerdì 20 luglio 2018 al GOA Beach (Lungomare Lombardo 21), dalle ore 22, ritorna l’appuntamento del venerdì notte targato Cezanne Disco Club di Beppe Cantatore, con la festa “Tanto di Cappello”, in cui tutti i partecipanti sono invitati a sfoggiare cappelli curiosi.

Torna come di consueto la formula della doppia pista per un doppio divertimento: nella pista disco a bordo piscina, in compagnia di Franco Nativo nelle vesti di vocalist e di dj Allerino e dj Fabrizio Cignetti alla console, verranno selezionati tutti i più grandi successi commerciali degli anni 80 e 90; nella pista latina in riva al mare, spazio alla danza caraibica e al reggaeton con le animazioni dei ballerini Glemyr e Raul Hernandez.

Info: 3474224027

