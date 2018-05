Goa Beach: l'inaugurazione

Venerdi 1 giugno 2018 dalle 22.00 al GOA Beach (Lungomare Lombardo 21) al via la stagione estiva, curata dallo staff del Cezanne diretto da Beppe Cantatore, con un Opening Summer Session Party d'eccezione.

Due sale spettacolari, una in riva al mare e l'altra a bordo piscina, che accoglieranno ogni venerdì tanti artisti e show in un'atmosfera unica tra balli sulla spiaggia e atmosfere tra disco e latino. Per la serata l'apertura nella sala latina DJ Tommy La Notte e Glemyr e Raul Hernandez ad animare la pista con il team Totaldance. Nella sala adiacente DJ Cignetti e DJ Allerino, anime della notte genovese, selezioneranno i migliori brani della disco commerciale degli anni ’80 e ’90; in più Franco Nativo vocalist d'eccezione.

Non mancherà il fornitissimo buffet.

Info: 3474224027