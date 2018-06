Goa Beach: show di Gringa Lone

Venerdì 8 giugno 2018 al GOA Beach (Lungomare Lombardo 21) serata unica tra ballo e magia con lo show di Gringa Lone, danzatrice e artista delle luci, a partire dalle 22.

L'appuntamento, curato dallo staff del Cezanne diretto da Beppe Cantatore, proseguirà poi con balli e divertimento. Due sale spettacolari, una in riva al mare e l'altra a bordo piscina. Per questa serata nella sala latina DJ Tommy La Notte e Glemyr e Raul Hernandez ad animare la pista con il team Totaldance. Nella sala adiacente DJ Cignetti e DJ Allerino, anime della notte genovese, selezioneranno i migliori brani della disco commerciale degli anni ’80 e ’90; in più Franco Nativo vocalist d'eccezione. Non mancherà il fornitissimo buffet.

Info: 3474224027