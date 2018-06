Goa Beach: party con Alex Caicedo dello "Show dei Record" di Canale 5

Venerdì 22 giugno 2018 al GOA Beach (Lungomare Lombardo 21) serata esclusiva con "La notte del 21", una divertente gioco a partire dalle 22:00 con un BlackJack a colpi di dischi e canzoni tra i due Resident DJ Allerino e Cignetti.

Ospite d'eccezione Alex Caicedo, ballerino e coreografo professionista, che lo scorso anno ha partecipato allo Show dei Record su Canale 5 facendo compiere alla propria partner 195 giri su se stessa in un minuto. Caicedo inoltre, esperto nella maggior parte deglu stili del latino,dalla rumba al chachacha, ha rappresentato l'Italia nei maggiori congressi internazionali.

Inoltre per la nuova serata curata dallo staff del Cezanne diretto da Beppe Cantatore, alla consolle anche DJ Tommy La Notte. Due sale spettacolari, una in riva al mare e l'altra a bordo piscina. Nella sala latina Glemyr e Raul Hernandez ad animare la pista con il team Totaldance con ospiti la dash Herrera Company. In più Franco Nativo vocalist d'eccezione. Non mancherà il fornitissimo buffet.

Info: 3474224027