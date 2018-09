Glenn Miller Orchestra al Politeama, tra jazz e swing

“It’s Glenn Miller Time” è l’ensemble jazz e swing più famoso e più seguito al mondo. Un vero e proprio tributo a un’epoca, quella della Swing Era, e ai protagonisti di quella musica che ha fatto innamorare il mondo, su tutti Glenn Miller, fondatore nel 1938 dell’omonima orchestra. Il concerto arriva al Politeama il 16 ottobre alle ore 21.

L’attuale ensemble, capeggiato dal musicista, compositore e direttore d’orchestra Wil Salden e composta da eccellenti musicisti, ripropone alla perfezione il sound dell’epoca in una lunga serie di omaggi anche ad altri importanti direttori d’orchestra e musicisti, sia uomini che donne, come Count Basie, Harry James e Ray Anthony. Un tributo sarà riservato anche alla grande Ella Fitzgerald, da molti considerate come la miglior voce femminile di tutti i tempi.

A fare il resto ci penseranno le musiche, le armonie e le atmosfere proprie di Glenn Miller, una delle figure più carismatiche della musica della prima metà del Novecento, e della Swing Era, che porteranno l’immaginazione del pubblico a rivivere romantiche scene d’amore in perfetto stile anni ’40.

Prezzi da 25 a 42 euro più prevendita.