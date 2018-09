Giua in concerto per MURA

La cantautrice e chitarrista Giua si esibirà venerdì 28 settembre alle 21 ai Giardini Luzzati in occasione della quarta edizione di MURA.

Chitarrista, cantautrice e pittrice. Ha iniziato giovanissima la sua carriera di cantautrice, per cui ha ricevutonumerosi riconoscimenti (Premio Lunezia, Festival di Castrocaro, Premio Recanati, Mantova Musica Festival). Nel 2008 è stata finalista al Festival di Sanremo e ha pubblicato il suo primo album GIUA per Sony-Bmg, prodotto da Beppe Quirici e Adele Di Palma.Raffinata interprete di F. De André, Bindi, Lauzi, Gaber, De Gregori, ha collaborato con artisti importanti (Avion Travel, Armando Corsi - di cui è stata allieva -, Riccardo Tesi, Adriana Calcanhotto, Pippo Pollina, per citarne alcuni), ha partecipato a festival nazionali e internazionali e ha portato avanti collaborazioni teatralicome autrice delle musiche e interprete in scena (Festival dei due mondi di Spoleto, Barnasants Festival di

Barcellona, Teatro della Tosse, Teatro Stabile e Teatro dell’Archivolto di Genova). Nel 2012 ha pubblicato TrE, il suo secondo lavoro discografico in collaborazione con il chitarrista Armando Corsi.

Un doppio cd con ospiti importanti: Jaques Morelenbaum, Oscar Prudente, Riccardo Tesi, Mario Arcari. Nel 2014 è stata tra le fondatrici del Coro Popolare della Maddalena, una corale multietnica costituita dagli abitanti dell’omonimo sestiere genovese, progetto che ha già attirato l’attenzione di molte istituzioni e associazioni. Nel 2015 ha fatto parte dello spettacolo “Quello che non ho” con Neri Marcoré in tourneé per i più bei teatri italiani. Ha poi il suo quarto album “E improvvisamente” di cui porta avanti il tour.

Suoneranno con Giua sul palco in piazza:

- Rodolfo Cervetto (batteria)

- Pietro Martinelli (contrabbasso)