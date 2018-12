Gisy Day for Xmas: una serata per non dimenticare la tragedia del Morandi

Sabato 15 dicembre 2018 alle 20 presso l'Hotel Columbus Sea in via Milano si terrà "Gisy Day for Xmas", apericena a buffet con intrattenimento musicale e cabaret.

Sarà una serata dedicata alla tragedia del crollo del ponte Morandi: saranno presenti i soccorritori che hanno prestato servizio il 14 agosto 2018, e che riceveranno un attestato di benemerenza da parte dell'associazione Axia Eventi.

Saranno presenti Martina Nuovo e Roberto Pensato, autori del brano "Genova è", oltre all'autrice di "Tagliati a metà", brano di Roberta Guerra.

La serata costa 20 euro (i minori di 15 anni entrano gratis).

Gallery