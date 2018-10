"Giovanni Da Pisa, un polittico da ricostruire": presentazione del progetto di restauro

Mercoledì 31 ottobre, alle ore 16.00 presso la Sala Fieschi del Museo Diocesano si terrà la conferenza di presentazione di un importante progetto di restauro e di valorizzazione nato dalla collaborazione virtuosa di tre istituzioni museali – Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino, Museo Diocesano di Genova e Musei Civici di Pavia – Pinacoteca Malaspina, in collaborazione con il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” (CCR). Presso il CCR sono state restaurate le tre tavole attribuite al pittore ligure d’inizio Quattrocento Giovanni da Pisa, provenienti dal Museo di Palazzo Madama (San Leonardo e Santa Chiara, collezione privata in deposito presso il Museo) e la Sant’Agata della Pinacoteca Malaspina di Pavia; la Madonna con il Bambino, proveniente dalla chiesa di Maria SS. della Misericordia e Santa Fede – ora in deposito al Museo Diocesano – è stata oggetto di un intervento di recupero presso il Laboratorio di restauro di Antonio Silvestri a Genova.

La particolarità di questo progetto è che, attraverso una collaborazione virtuosa “in cui ogni tessera del mosaico sembra trovare la propria giusta collocazione e ogni attore interpreta correttamente il proprio ruolo”– come ben sottolinea Paola Traversone (Soprintendenza ABAP Liguria) si è riusciti a riunire queste quattro tavole che originariamente dovevano far parte di un unico polittico, proveniente da una chiesa genovese ma smembrato e disperso nel XIX secolo. La ricomposizione di questo polittico viene proposta per la prima volta in questa piccola mostra itinerante che ha preso avvio da Palazzo Madama il 25 ottobre 2017, quindi si è spostata a Pavia presso la Pinacoteca Malaspina e ora arriva a Genova, presso il Museo Diocesano, dove saranno esposte dal 31 ottobre 2018 al 22 gennaio 2019.

Il restauro effettuato nei Laboratori del CCR di Venaria, sotto la supervisione della Direzione dei Musei e della Soprintendenza e le analisi comparative svolte anche sulla tavola proveniente da Genova hanno consentito un sostanziale avanzamento delle conoscenze sulle opere, non soltanto dal punto di vista materiale ma anche da quello dell’inquadramento storico-critico.

In seguito a questo intervento, si è aperta la possibilità di sottoporre a una nuova verifica l’ipotesi già da tempo formulata dalla critica, di una comune provenienza delle quattro tavole presentati in mostra. Gli studi hanno inoltre consentito di ipotizzare che a completare il polittico ci fosse un quinto pannello: un frammentario San Lorenzo di cui si ignora la attuale ubicazione.



All’interno del catalogo che accompagna la mostra, edito da Sagep, sono infatti presentate singolarmente le quattro tavole (a cura di Simone Baiocco, Francesca Porreca e Paola Martini), le relazioni di restauro con i dati relativi alle analisi scientifiche, raccontate nei contributi di Martina Quadrelli e di Antonio Silvestri. Un interessante e articolato intervento di Clario Di Fabio (Università di Genova) si dedica a presentare l’attività di Giovanni da Pisa e le opere più significative della sua attività pittorica fino ad oggi individuate, mentre Paola Martini presenta una proposta per individuare l’edificio ecclesiastico a cui il polittico era in origine destinato.

Durante la presentazione interverranno:

Paola Traversone, Soprintendenza ABAP Liguria

Padre Mauro De Gioia, Direttore Ufficio Beni Culturali Arcidiocesi di Genova

Simone Baiocco, Conservatore, Palazzo Madama Museo Civico di Arte Antica di Torino

Francesca Porreca, Direttore Musei Civici di Pavia

Clario Di Fabio, Ordinario di Storia dell’Arte Medievale Università di Genova

Bernadette Ventura, coordinatore Laboratorio tele e tavole, Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale

Martina Quadrelli, restauratrice, intervento sulle tavole di San Leonardo, Santa Chiara e Sant’Agata

Antonio Silvestri, restauratore, intervento sulla tavola con Madonna con Bambino



Per informazioni: Tel. 010 2475127 (biglietteria da lunedì a sabato 12.00-18.00, domenica 14.00-18.00 – chiuso il martedì) www.museodiocesanogenova.it, email info@museodiocesanogenova.it