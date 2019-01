I giovani talenti dell’olio Evo: premiazione all’istituto Bergese

Giovedì 31 gennaio nelle sale dell’Alberghiero Nino Bergese di Sestri Ponente (via Giotto 10 – ore 17,30), saranno premiati i giovani vincitori del Concorso Nazionale “Ricette Evo”, promosso dall’Istituto genovese con il sostegno dell’azienda olearia Santagata 1907. La prima edizione del concorso, nato per valorizzare l’olio extravergine di oliva, ha visto sfidarsi gli studenti delle classi quarte e quinte degli alberghieri italiani nelle due categorie in gara: “ricette tradizionali” e “ricette creative”.

Ad aggiudicarsi il podio della tradizione è stato “Il Cinghiale in oleocottura con gelato all’olio” di Francesco Pio De Santis e Michael Quarantino dell’Istituto Federico di Svevia di Termoli, guidati dal docente Mauro Inglese; Nella categorie “ricette creative”, invece, il premio è stato vinto dalla “Fettunta rivisitata” cucinata da Laura Scarpina ed Emmanuele Nesti dell’Istituto Francesco Datini di Prato, sotto la direzione dell’insegnante Veronica Cavallaro. In entrambe le sezioni sono state valutate le migliori ricette in grado di conferire un “valore aggiunto” all’ingrediente olio extra vergine di oliva, non come semplice condimento ma come elemento imprescindibile nella realizzazione del piatto e nella stessa “idea di ricetta”.

Alle scuole premiate andrà una fornitura di 100 litri di olio extra vergine di oliva Selezione Oro 100% Italiano dell’azienda Santagata per l’impiego nelle attività didattiche della classe. Quale ulteriore riconoscimento, l’oleificio ligure ha offerto agli alunni vincitori la partecipazione all’importante manifestazione "Olio Officina Festival" in corso a Milano dal 31 gennaio al 2 febbraio, un autentico riferimento per il settore.

«Ci auguriamo che questa prima edizione diventi un appuntamento fisso - spiega il preside del Bergese Angelo Capizzi – che coinvolga sempre più scuole e operatori del settore alimentare, uniti nell’intento di promuovere l’eccellenza delle produzioni italiane e la qualità della nostra tavola».

La giuria di esperti che ha decretato i piatti vincenti era così composta: Luigi Caricato, giornalista e direttore della rivista Olio Officina, nonché ideatore e anima del Festival, Cristina Santagata, presidente dell’omonima azienda, Elena Nicosia, responsabile per la sicurezza alimentare presso la Regione Liguria, Francesco Palau, imprenditore e presidente della Sezione Industrie Alimentari di Confindustria, lo chef Alessandro Gavagna, titolare del ristornate “Al Cacciatore” presso “La Subida Country Resort” a Cormons in Gorizia.

Cristina Santagata, presidente di giuria esprime la propria soddisfazione per l’originalità e la validità delle proposte pervenute e lo sforzo di coniugare tradizione e innovazione nell’utilizzo di un alimento, quale l’olio Evo, cardine del gusto e della tradizione come della moderna dietetica: «Non è retorico affermare che tutte le ricette proposte rispecchiano un grande lavoro di ricerca e bene hanno interpretato la finalità del concorso: stimolare gli studenti a concepire l’EVO come ingrediente essenziale delle due categoria in concorso, la tradizione e l’innovazione. La scelta delle due sezioni ben rispecchia l’anima stessa di questo prodotto e la sua grande potenzialità».