Giorno della Memoria, tutti gli eventi a Genova

In occasione della ricorrenza internazionale del 27 gennaio, Giorno della Memoria, a Genova si terranno importanti iniziative per commemorare il ricordo dell'olocausto, delle leggi razziali, della persecuzione italiana dei cittadini ebrei, degli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia.

Le celebrazioni si terranno dal 18 gennaio al 25 febbraio e saranno di varia tipo: mostre, incontri, proiezioni e spettacoli teatrali.

Uno dei momenti centrali dell'itinerario celebrativo è rappresentato dalla Cerimonia Istituzionale che si terrà il 26 gennaio 2018 nella suggestiva cornice della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia e di numerose scolaresche. L'orazione ufficiale verrà tenuta, nell'occasione, dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Fernanda Contri.

Altro momento celebrativo di grande rilievo è la seduta solenne del Consiglio Regionale, che si svolgerà il 23 gennaio 2018; quest'anno l'orazione sarà tenuta da Alberto Mieli, uno degli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz, testimone diretto dei tragici eventi legati allo sterminio del popolo ebraico. Ad esso è collegato il concorso "27 gennaio: Giorno della Memoria", giunto quest'anno all'undicesima edizione, rivolto agli studenti degli istituti di secondo grado della Liguria, dedicato alle persecuzioni compiute dal regime nazista durante la seconda guerra mondiale.

Organizzazione a cura di Prefettura di Genova, Regione Liguria, Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, Università degli Studi di Genova, Comando Militare Esercito "Liguria", Direzione Scolastica provinciale, Comunità Ebraica, Centro Culturale Primo Levi, istituto Ligure per la Storia della Resistenza, Ghoethe Institute Genua, Associazione degli ex deportati in Germania

Il programma:

Mercoledì 17 gennaio ore 17.30

Museo Biblioteca dell’Attore Via del Seminario, 10

Presentazione del libro "Progetto Shoah: Irena Sendler la terza madre del ghetto di Varsavia" di Roberto Giordano sarà presente l’autore a cura di Museo Biblioteca dell’Attore info: 0105576085

Giovedì 18 gennaio ore 18.00

Palazzo Ducale Torre Grimaldina Piazza Matteotti, 9

Inaugurazione delle mostre:

Segrete. Tracce di Memoria



Artisti alleati in memoria della Shoah X Edizione 2018

presentazione di Luca Borzani opere di Andreas Blank, Andreas Burger, Jan Kuck, Federica Marangoni, Giuseppe Negro, Silvano Repetto, Daniele Sigalot. Presentazione critica a cura di Viana Conti

Peace Project progetto giovani artisti a cura di Martina Campese Piano superiore della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale artisti: Valeria Dardano, Cri Eco e il Collettivo DAMP (Luisa de Donato, Alessandro Armento, Viviana Marchiò, Adriano Ponte) con Mauro Campagnaro.

Rompere l'indifferenza fotografie di Roberto Menardo con la collaborazione di Manuela Composti direttivo ANPI Borghetto Lodigiano 167 B.ta Garibaldi F.lli Biancardi e Memoriale della Shoah di Milano. a cura di Art Commission, in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, Comunità Ebraica di Genova, Memoriale della Shoah di Milano, ANPI di Borghetto Lodigiano e Goethe-Institut Genua Patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova

Le mostre rimarranno aperte sino a sabato 3 febbraio (orari: da martedì a domenica 14.30-18.30, sabato 27 dalle 10.00 alle 18.30)



Venerdì 19 gennaio ore 10.00

Liceo classico D’Oria Via Diaz, 8 Incontro con gli studenti delle Consulte regionale e provinciale sulle tematiche della Shoah e delle leggi razziali relatore Claudio Vercelli - Istituto Studi Storici Salvemini di Torino info: 0108331291 enrica.dondero@istruzione.it

Domenica 21 gennaio dalle ore 7 alle ore 17.00

Palazzo Ducale - Sala Società Ligure di Storia Patria, Piazza Matteotti, 9

Dall’alba al tramonto: Lettura continua e integrale del libro “Il giardino dei Finzi – Contini” di Giorgio Bassani - Ed. Feltrinelli a cura del Centro culturale Primo Levi, in collaborazione con Palazzo Ducale

Fondazione per la Cultura

info: 0108310748 e-mail: info@centroprimolevi.it

Domenica 21 gennaio ore 17.45

Palazzo Ducale - Sala del Munizioniere, Piazza Matteotti, 9

Le leggi razziali del 1938 con Francesco Cassata e Elena Mazzini a cura del Centro culturale Primo Levi, in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

info: 0108310748 e-mail: info@centroprimolevi.it

Lunedì 22 gennaio ore 10.30

Calvari - Area ex Campo Concentramento - Ponte Coreglia Commemorazione della partenza degli ebrei reclusi verso Auschwitz

Coreglia Ligure - Piazza Nella Attias Cerimonia della messa a dimora degli ulivi della Pace a cura di Cgil Cisl e Uil, Anpi del Tigullio in collaborazione con Comune di San Colombano Certenoli, Comune di Coreglia Ligure, Comunità Ebraica di Genova e Città Metropolitana di Genova

info: 0105499523

Da lunedì 22 gennaio a domenica 28 gennaio

Cinema Sivori, Salita S. Caterina, 48 r

Ciclo di film per le Scuole La settimana della Memoria a cura del Centro culturale Primo Levi, in collaborazione con Circuito Genova Cinema

info: 800931105 e-mail: info@circuitocinemascuole.com

Martedì 23 gennaio ore 11.00

Genova Aula Consiglio Regionale Via D’Annunzio, 40

Seduta solenne dell’Assemblea Legislativa della Liguria

“Cerimonia istituzionale in occasione del giorno della memoria” Saluti del Presidente Francesco Bruzzone Oratore ufficiale Alberto Mieli Testimone

Premiazione dell’undicesima edizione del Concorso regionale “27 gennaio: Giorno della Memoria” rivolto agli Istituti secondari di secondo grado della Liguria

Da martedì 23 a venerdì 26 e da lunedì 29 a mercoledì 31 gennaio ore 10.00

Teatro Cargo Piazza Odicini, 9

Spettacolo teatrale dedicato alle scuole “Tra i vivi non posso più stare” a cura del Centro culturale Primo Levi in collaborazione con il Teatro Cargo

info: 010694240

Da martedì 23 a venerdì 26 gennaio ore 10.30

Teatro dell’Archivolto - Sala Mercato Piazza Modena, 3

Matinèe per le scuole (a pagamento) “Razza di italiani! Memorie di Ebrei nell’Italia fascista” di Giorgio Scaramuzzino a cura del Teatro dell’Archivolto

info e prenotazione 0106592216 scuola@archivolto.it

Martedì 23 gennaio ore 16.30

Archivio di Stato di Genova, Complesso Monumentale di Sant’Ignazio, Via Santa Chiara 28 r

Conferenza di Giustina Olgiati “Genova e gli Ebrei tra XII e XVIII secolo” a cura dell’Archivio di Stato

info 010537561 www.asgenova.beniculturali.it; archigenovanews@gmail.com

Mercoledì 24 gennaio ore 19.00

La Claque - Teatro della Tosse Vicolo San Donato, 9

Spettacolo teatrale “Questo è un uomo, questa una donna” a cura del Centro culturale Primo Levi, in collaborazione con il Teatro della Tosse

info: 0108310748 e-mail: info@centroprimolevi.it

Venerdì 26 gennaio ORE 10.30

Genova Palazzo Ducale - Sala del Maggior Consiglio Piazza Matteotti

GIORNO DELLA MEMORIA CERIMONIA UFFICIALE

Saluti delle Autorità

Oratore ufficiale

Fernanda Contri

Presidente Emerito Corte Costituzionale

Premiazione concorso provinciale MIUR I giovani ricordano la Shoah per gli Istituti Scolastici

Consegna delle medaglie d’onore, concesse dal Presidente della Repubblica, ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai famigliari dei deceduti

Testimonianza di Gilberto Salmoni Presidente ANED

Lettura e consegna della pergamena di nomina a Eredi dell’ANED

Conduce Carla Peirolero

Sabato 27 gennaio ore 21.00

Teatro dell’Archivolto - Sala Mercato Piazza Modena, 3

Spettacolo teatrale (a pagamento) “Razza di italiani! Memorie di Ebrei nell’Italia fascista” di Giorgio Scaramuzzino a cura del Teatro dell’Archivolto

info e prenotazione 0106592216 scuola@archivolto.it

Domenica 28 gennaio ore 16.30

Teatro Cargo Piazza Odicini, 9

Spettacolo teatrale “Tra i vivi non posso più stare” a cura del Centro culturale Primo Levi in collaborazione con il Teatro Cargo

info: 010694240

Domenica 28 gennaio ore 21.00

Palazzo Ducale Sala del Minor Consiglio, Piazza Matteotti, 9

Concerto per la Memoria 2018 “Tehillim - Il canto di Salomone Rossi” Ensemble Chiaroscuro a cura del Centro culturale Primo Levi, in collaborazione con Associazione Musicaround per “La Voce e il Tempo”

e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura con il patrocinio e il contributo del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria.

info: 0108310748 e-mail: info@centroprimolevi.it

Lunedì 29 gennaio ore 15.30

Palazzo Doria Spinola, Sala del Consiglio Metropolitano, Largo E. Lanfranco, 1

Convegno “La deportazione dei militari italiani nei lager nazisti” Presiede Rosaria Pagano, relatori Alberto De Bernardi, Maria Teresa Giusti e Nicola Labanca con l’intervento del Ministro della Difesa Sen. Roberta Pinotti a cura dell'Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea

info: 0105576091 ilsrec@ilsrec.it

Giovedì 1 febbraio ore 9.00

Liceo Scientifico Cassini - Aula Magna, Via Galata, 34

Ottanta anni dalle Leggi Razziali Intervento di Piero Dello Strologo a cura a del Centro culturale Primo Levi

info: 0108310748 e-mail: info@centroprimolevi.it

Giovedì 1 febbraio ore 17.00

Palazzo Doria Spinola, Sala del Consiglio Metropolitano, L.go E. Lanfranco, 1

Conferenza “Ci hanno tolto le foglie e il cielo” I massacri nazisti sul fronte orientale. Introduce Gilberto Salmoni, relatore Roberto Sinigaglia Università di Genova a cura di ANED, in collaborazione con Città Metropolitana, Comunità Ebraica di Genova, Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea e Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

info: 0105499523 mvbmk@libero.it

Giovedì 1 febbraioore 17.30

Palazzo Ducale - Sala del Munizioniere, Piazza Matteotti, 9

Monologo teatrale (prenotazione obbligatoria) “Scalpicii sotto i platani - L’eccidio di Sant’Anna di Stazzema”

di e con Elisabetta Salvatori, Matteo Caramelli al violino a cura di Art Commission, in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, Comunità Ebraica di Genova, Memoriale della Shoah di Milano, ANPI di Borghetto

Lodigiano e Goethe-Institut Genua Patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova

info e prenotazioni: 3467336012 artcommissionevents@gmail.com

Domenica 4 febbraioore 16.30 e ore 17.00

Mu.MA - Museoteatro della Commenda di Prè, Piazza della Commenda

Spettacolo itinerante di letture, recitazione e musica sull’Omocausto e sulle principali deportazioni “Parole d’inciampo” a cura di Arcigay Genova – Approdo Lilia Mulas in collaborazione con Accademia Ligustica di Belle Arti, Mu.MA, Cooperativa Solidarietà e Lavoro

info: 3470011818 www.omocausto.it e-mail: presidenza@arcigaygenova.it

Martedì 6 febbraio ore 18.30

Teatro della Tosse Piazza R. Negri, 6

Presentazione del libro “Questa sera è già domani La storia romanzata di un giovane ebreo genovese durante la guerra” di Lia Levi - Ed. e/o 2018 saranno presenti l’autrice, Paola Zannoner e Piero Fassino

a cura della Comunità Ebraica di Genova in collaborazione con la Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse

info: 0108391513 info@cegenova.it

Giovedì 8 febbraio ore 9.30

Istituto Nautico “San Giorgio” Aula Magna Calata Darsena

Conferenza dibattito riservata agli studenti delle IV e V classi degli Istituti Superiori di Genova e provincia

Presiede Giacomo Ronzitti “La grande Guerra e il contesto che generò i totalitarismi” relatore Marcello Flores; “1935-1938. Le leggi di Norimberga e le leggi per la difesa della razza: natura ed epilogo dell’ideologia nazista e fascista” relatore Giovanni Gozzini; “Populismi, sovranismi e nuovi fascismi

nell’Europa contemporanea” relatore Alessandro Cavalli a cura di Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

info: 0105576091 ilsrec@ilsrec.it

Giovedì 8 febbraio ore 17.45

Palazzo Ducale-Sala del Minor Consiglio, Piazza Matteotti, 9

Presentazione del libro “Salvarsi Gli Ebrei d’Italia sfuggiti alla Shoah 1943-1945” di Liliana Picciotto - Ed. Einaudi saranno presenti l’autrice e Francesco Cassata a cura del Centro culturale Primo Levi, in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

info: 0108310748 e-mail: info@centroprimolevi.it

Domenica 11 febbraio ore 11.00

Cimitero Monumentale di Staglieno Campo Ebraico

Messa a dimora di un ulivo in memoria di Anna Frank a cura della Comunità Ebraica di Genova e della ONLUS SCAB Molassana

info: 0108391513 info@cegenova.it

Lunedì 12 febbraio ore 10.00

Biblioteca Internazionale De Amicis Porto Antico di Genova - Magazzini del Cotone

Incontro per le scuole con Lia Tagliacozzo, autrice di libri per l’infanzia sul tema della Shoah a cura della Comunità Ebraica di Genova e della Biblioteca Internazionale De Amicis

info: 0108391513 info@cegenova.it 010252237

Martedì 13 febbraio ore 17.30

Palazzo Ducale - Sala del Munizioniere, Piazza Matteotti, 9

Presentazione del libro “L’infanzia nelle guerre del Novecento. Il protagonismo dell’infanzia nelle guerre del Novecento costituisce una delle più significative novità del secolo” di Bruno Maida - Ed. Einaudi 2017 saranno presenti l’autore e Guri Schwarz a cura della Comunità Ebraica di Genova in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

info: 0108391513 info@cegenova.it

Giovedì 15 febbraio ore 16.30

Palazzo Doria Spinola Sala del Consiglio Metropolitano L.go E. Lanfranco, 1

Conferenza “La Resistenza clandestina nei lager. Rischi e limiti di azione” relatore Gilberto Salmoni a cura di ANED, in collaborazione con Città Metropolitana, Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea e Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

info: 0105576091 mvbmk@libero.it

Giovedì 15 febbraioORE 17.45

Palazzo Ducale - Sala della Società Ligure di Storia Patria Piazza Matteotti, 9

Conferenza “United States Holocaust Memorial Museum. La visita di un genovese a Washington” di Beppe Manzitti a cura del Centro culturale Primo Levi

info: 0108310748 e-mail: info@centroprimolevi.it

Martedì 20 febbraio ore 19.00

Palazzo Ducale - Sala del Munizioniere Piazza Matteotti, 9

Concerto “Tehillim/ Steve Reich/Immagini e Suoni” Maurizio Ben Omar introduce il pubblico ad una chiave di lettura della partitura Performance visuale di Alessandra Cavalli e Nicolò Servi a cura del Centro culturale Primo Levi, in collaborazione con Associazione Musicaround per “La Voce e il Tempo” e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

info: 0108310748 e-mail: info@centroprimolevi.it

Giovedì 22 febbraio ore 14.30

Liceo classico D’Oria Via Diaz, 8

Seminario di formazione rivolto a dirigenti scolastici, docenti, educatori, studenti “L’Italia e le leggi razziali” relatore Alberto Cavaglion – Università di Firenze a cura di Ufficio Scolastico Regionale della Liguria in collaborazione con Comunità Ebraica di Genova e ANED

info: 0108391513 info@cegenova.it

Giovedì 22 febbraio ore 17.30

Comunità Ebraica di Genova Sala Luzzati Via Bertora, 6

Presentazione del libro “Presidenti. Le storie scomode dei fondatori delle squadre di calcio di Casale, Napoli e Roma” di Adam Smulevich - Ed. Giuntina sarà presente l’autore a cura della Comunità Ebraica di Genova

info: 0108391513 info@cegenova.it

Domenica 25 febbraio ore 17.30

Palazzo Ducale - Sala del Munizioniere Piazza Matteotti, 9

Incontro e reading con musica dal vivo “Donne coraggio tra Shoah e Resistenza” in omaggio a Liana Millu

a cura di SUQ Festival e Teatro in collaborazione con ANED Genova, Comunità Ebraica di Genova e Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea con il patrocinio e il contributo del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria

Info: 0105702715 teatro@suqgenova.it

Le iniziative sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, salvo diversamente specificato.