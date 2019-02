Giorno della Memoria: la Resistenza degli internati militari italiani

Giovedì 7 febbraio, presso il Circolo Unificato dell’Esercito, alle ore 17.00, si terrà la conferenza "La Resistenza degli internati militari italiani". L’incontro è organizzato dall’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo Ricci” in collaborazione con Aned-sezione di Genova e con gentile concessione del Circolo Unificato dell'Esercito di Genova, nell’ambito delle iniziative per il "Giorno della Memoria" 2019.

Dopo i saluti del presidente ILSREC “R. Ricci” Giacomo Ronzitti e del presidente dell’Aned di Genova Gilberto Salmoni, interverrà Chiara Dogliotti, membro del Comitato scientifico ILSREC “R. Ricci” e ricercatrice dell’Università di Pisa.

Dopo un lungo periodo di oblio, dalla metà degli anni '80 la politica e la storiografia hanno cominciato a guardare con interesse alla storia degli Internati militari italiani (Imi). Numerosi e accurati lavori scientifici hanno ricostruito in modo esaustivo la vicenda dei militari catturati dai tedeschi che scelsero di non arruolarsi, pagando un altissimo prezzo, una vicenda che non solo costituisce un’interessante cartina al tornasole dei rapporti tra la Germania e il suo “alleato occupato” italiano, ma anche un importante capitolo del più vasto movimento di resistenza civile al nazifascismo. In occasione del Giorno della Memoria 2019 l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo Ricci” presenta una ricerca inedita sui caduti liguri nei lager tedeschi, condotta da Chiara Dogliotti.