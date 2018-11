Tornano le Giornate sulla Neve del CUS Genova

Dopo il successo dell'anno scorso, ritornano le Giornate sulla Neve targate CUS Genova.

Neve, sci, snowboard, rifugi in quota e compagnia, sono questi gli ingredienti che proponiamo ai possessori della CUS Card, nella rinomata cornice di Limone. Lo scorso anno sono state un successo: più di 300 studenti hanno partecipato nelle varie date e quest'anno c'è tutta l'intenzione di ripetersi.

La prima data disponibile è il 13 dicembre, ma è già possibile prenotarsi a tutte le altre quattro date: 24 gennaio, 22 febbraio, 6 marzo e 21 marzo. Il costo è di soli 30 € se si paga con almeno una settimana d'anticipo rispetto alla giornata sulla neve. Nel pagamento sono compresi trasferimento andata e ritorno in pullman Granturismo, skipass giornaliero, assicurazione CUSI e accompagnatore.

Qui il link di prenotazione, qui quello per la richiesta della CUS Card. In caso si sia iscritti all'Università la tessera potrà essere ritirata gratuitamente presso la sede del CUS Genova. Chi non è studente potrà invece acquistare la carta, grazie a cui sarà attivata anche la copertura assicurativa, corrispondendo la quota associativa di 10 € da pagare solo per la prima volta.

La conferma della partecipazione avverrà solo ed esclusivamente al momento del pagamento della quota, da versare presso la segreteria del CUS Genova in via Monte Zovetto 21A. Gli orari della segreteria sono dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30.

La partenza indicativamente dovrebbe essere per le ore 06:30 da Piazza della Vittoria, con eventuale tappa a Savona in caso di adesioni. Il ritorno è previsto invece per le ore 19:30. La partenza verrà confermata qualche giorno prima della data prevista. Potrebbe essere annullata qualora non si raggiungesse il numero minimo di 40 partecipanti oppure per problemi meteorologici. In quel caso la quota verrà restituita integralmente.

Da sottolineare la convenzione di Bottero Ski per tutti i possessori di CUS Card. Le sedi del negozio riservano infatti uno sconto del 20% su noleggi di sci e snowboard e del 10% su abbigliamento, calzature e accessori. Per esempio un giorno di noleggio sci + scarponi + casco adulto invece di € 23.50 per i possessori della CUS Card costerà solo 18.80 €.

Infine, si ricorda che con la CUS Card è garantito anche uno sconto con lo Snow Team di Limone, che garantisce una lezione di sci individuale con un maestro di un'ora a soli 27 €, a 18.50 € a testa per coppie, a 15.50 € a testa per gruppi di tre persone, a 14.50 a testa per gruppi di quattro persone. Inoltre per i gruppi di almeno cinque persone è garantita mezza giornata a 35 € a testa ed una giornata intera a 60 €.