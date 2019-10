Giornate FAI d'Autunno 2019: i giovani volontari fanno scoprire le meraviglie di Genova

Le Giornate FAI d’Autunno - che si tengono il 12 e 13 ottobre 2019 - compiono otto anni e sono più vitali che mai. Sono giovani perché animate e promosse proprio dai Gruppi FAI Giovani, che anche per quest’edizione hanno individuato itinerari tematici e aperture speciali che permetteranno di scoprire luoghi insoliti e straordinari in tutto il Paese.

Le iniziative a Genova

Per l’edizione 2019 - che avviene in contemporanea con i Rolli Days - Il FAI Giovani Genova e la Delegazione FAI di Genova, in collaborazione con il Comune di Genova, hanno deciso di aprire al pubblico il Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone” e il Parco di Villetta Di Negro.

L’intenzione è di puntare i riflettori su una delle collezioni d’arte asiatica più prestigiose al mondo e su uno dei parchi storici più antichi della città. I due beni saranno aperti al pubblico attraverso visite guidate e con un contributo libero a partire da 5 euro dalle ore 12.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30) di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019.

La campagna di raccolta fondi del FAI

Un weekend unico, irrepetibile, che sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 toccherà 260 città, coinvolte a sostegno della campagna di raccolta fondi del FAI – Fondo Ambiente Italiano “Ricordati di salvare l’Italia”, attiva a ottobre. Due giorni per sfidare la capacità degli italiani di stupirsi e cogliere lo splendore del territorio che ci circonda, invitando alla scoperta di 700 luoghi in tutta Italia, selezionati perché speciali, curiosi, originali o bellissimi. Saranno tantissimi i giovani del FAI ad accompagnare gli italiani lungo i percorsi tematici espressamente ideati per l’occasione, con l’obiettivo di trasferire il loro entusiasmo ai visitatori, nella scoperta di luoghi inediti e straordinari che caratterizzano il nostro panorama.

Ogni visita prevede un contributo facoltativo a partire da 5 euro a sostegno dell’attività di tutela e valorizzazione della Fondazione. Durante le Giornate FAI d’Autunno in via eccezionale anche i Beni FAI saranno accessibili a contributo facoltativo. Per gli iscritti FAI e per chi si iscriverà per la prima volta – a questi ultimi sarà dedicata la quota agevolata di 29 euro anziché 39. La quota agevolata varrà anche per chi si iscriverà per la prima volta tramite il sito www.fondoambiente.it dal 1° al 20 ottobre.