Giornate Europee del Patrimonio: gli appuntamenti a Genova e provincia

Sabato 21 e domenica 22 settembre 2019 tornano, nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia, le Giornate Europee del Patrimonio, con tema “Un due tre... Arte! - Cultura e intrattenimento”.

Nei musei statali eventi e iniziative per tutto il weekend, e sabato apertura serale a 1 euro per questa iniziativa portata avanti dal Minisero per i Beni e le Attività Culturali.

Gli appuntamenti a Genova e provincia

Visita alla Bibioteca Comunale "Italo Bertoni" ed esposizione di pizzi al tombolo di Santa Margherita Ligure e libri sul merletto

Santa Margherita Ligure, Biblioteca Comunale 'Italo Bertoni'

Mostra - Il 21 settembre 2019 Orario: 9.30-12.30 Ultimo ingresso ore 12.00

La Biblioteca Comunale “Italo Bertoni” è situata a Villa Nido, nella splendida cornice del parco di Villa Durazzo ed è costituita da circa 5.000 volumi. Il Fondo è stato donato al Comune di S. ...

San Michele di Pagana: 100 minuti e 5 sensi per scoprire la sua storia

Rapallo, Complesso Parrocchiale San Michele di Pagana

Concerto - Dal 21 settembre 2019 al 22 settembre 2019 Orario: sabato 21: 15.00-22.00 Ultimo ingresso 21.00 domenica: 15.00-20.30 Ultimo ingresso 19.30 Apertura straordinaria serale: 20.00-22.00 Ultimo ingresso 21.00

Un itinerario culturale interdisciplinare e multisensoriale che presenta, in circa 100 minuti, la ricchissima storia del borgo di San Michele. Tre momenti, distinti ma tra loro strettamente ...

Fossero solo mugugni! Cronache di secoli di vita quotidiana genovese. Itinerario guidato nel centro storico con letture interpretate.

Genova, centro storico di Genova

Visita guidata - Dal 21 settembre 2019 al 22 settembre 2019 Orario: Per entrambi i giorni son previste due visite guidate: mattutina dalle ore 10 alle ore 11.30 ca. pomeridiana dalle ore 15 alle ore 16.30 ca.

Passeggiare nel millenario centro storico di Genova significa attraversare secoli di storia che ci hanno lasciato segni della vita quotidiana della città nelle varie epoche, preziosi perché meno ...

NODI DI COLORE / SPICCHI DI CIELO nel giardino di Villa dei Pini

Bogliasco, The Bogliasco Foundation - Villa dei Pini

Visita guidata - Il 21 settembre 2019 Orario: 15.30 - 19.00 (orario biglietteria 15.30)

Il giardino di Villa dei Pini, sede del Programma di Borse di Studio della Bogliasco Foundation, si apre al pubblico per NODI DI COLORE / SPICCHI DI CIELO nel Giardino Di Villa Dei Pini. L?evento ...

ESCURSIONE AL PASSO DEL DENTE (MONTE RAMACETO) E TRADIZIONALE “RAVIOLATA” DA “PELLEGRIN” A ROMAGGI

San Colombano Certenoli, Romaggi

Visita guidata - Il 21 settembre 2019 Orario: 8.45-17.00

Sezione Tigullia dell’Istituto di Studi Liguri in collaborazione con il Centro Culturale del Lascito Cuneo di Calvari, la Pro Loco di San Colombano Certenoli e l’Associazione Culturale “il ...

Progettualità per Villa Durazzo

Santa Margherita Ligure, Villa Durazzo

Incontro/Presentazione - Il 21 settembre 2019 Orario: 9,30-13,30

La giornata prevede: presentazione dei restauri realizzati e programmati; workshop relativo al Parco di Villa Durazzo con illustrazione delle peculiarità del Paesaggio di Villa all’interno del ...

Escursione guidata su un tratto del CAMINO REAL: da Velva lungo l'antica strada di Vasca e lungo il sentiero della Direttissima

Castiglione Chiavarese, Museo della cultura contadina - Ecomuseo Alta Val Petronio

Visita guidata - Il 21 settembre 2019 Orario: 14.30 - 18.30

Ore 14.30 - Appuntamento presso l’ex Oratorio di Velva, sede espositiva del Museo diffuso di cultura contadina Ore 14.45 Partenza dell'escursione sulla antica strada di Vasca, nell’area di ...

VILLA DEL PRINCIPE - PALAZZO DI ANDREA DORIA

Genova, Villa del Principe

Visita guidata - Dal 21 settembre 2019 al 22 settembre 2019 Orario: Entrambe le date: ore 10-18 Ultimo ingresso ore 17.00

La visita guidata mira ad approfondire l’importanza del collezionismo degli arazzi tra Quattro e Cinquecento, il protagonismo della famiglia Doria nel loro ruolo di collezionisti di opere d’arte ...

L'Archivio Storico del Magistrato di Misericordia attraverso i suoi documenti (sec. XV-XIX). Visita guidata.

Genova, Fondazione Magistrato di Misericordia

Visita guidata - Il 21 settembre 2019 Orario: 10.00-12.30 14.00-17.00 (ultimo ingresso: 16.30)

Visita guidata all'Archivio del Magistrato di Misericordia, l'antico Officio Misericordie presente a Genova dal 1419 e arrivato intatto fino ai nostri giorni. La visita offre la possibilità di ...

Un due tre...Arte! - Cultura e intrattenimento. IL MULINO DI BELPIANO PRIA - E LA SUA PRIMA MULINARTE

Borzonasca, Mulino di Belpiano Ra Pria

Mostra - Dal 21 settembre 2019 al 22 settembre 2019 Orario: sabato 21: ore 10-12 e 15-18 domenica 22: 10-12, pomeriggio su prenotazione 347 0469140 oppure 3474810455

Il cammino dell'antico mulino di Belpiano Ra Pria, apprezzato da coloro che lo visitano, rimanendovi nel cuore come luogo magico ed inaspettato. Emerge per la sua tipologia costruttiva e funzionale ...

Gli enigmi del Capitano

Genova, Castello D'Albertis

Visita guidata - Il 21 settembre 2019 Orario: 10.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.00)

Visita alla scoperta del Castello accompagnati e aiutati da enigmi e indovinelli, che ci sveleranno i segreti e le curiosità del Capitano e della sua dimora. Ogni famiglia dovrà collaborare per ...

GEP (Giornate Europee del patrimonio) UN, DUE, TRE…REALE! Una sfida a squadre per tutte le età nelle sale del Museo.

Genova, Museo Palazzo Reale di Genova

Attività didattica - Il 21 settembre 2019 Orario: 15.00-19.00

Seguendo il tema prescelto per questa edizione delle Giornate Europee del patrimonio – ovvero “Un due tre…Arte! Cultura e intrattenimento” – il Museo di Palazzo Reale propone un pomeriggio di gioco, ...

Visita alla casa-museo sec. XVII

Rezzoaglio, Isolarotonda (Rezzoaglio, GE)

Apertura straordinaria - Il 21 settembre 2019 Orario: 15.00-17.00

Tipica casa rurale con stalla e soprastante abitazione del XVII sec. Apertura straordinaria (min. 10 persone) con prenotazione obbligatoria entro le ore 24 del giorno prima dell'evento all'indirizzo ...

GEP (Giornate Europee del Patrimonio) Museo di Palazzo Reale - apertura straordinaria

Genova, Museo Palazzo Reale di Genova

Apertura straordinaria - Il 21 settembre 2019 Orario: 19.00-22.00

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio il Museo di Palazzo Reale, sabato 21 settembre, sarà aperto fino alle ore 22.00 e dalle 19.00 il biglietto d'ingresso sarà, al prezzo simbolico, di ...

GEP (Giornate Europee del Patrimonio) DARE DA MANGIARE AGLI AFFAMATI di Cornelis de Wael e IL MARTIRIO DI SANT'ERASMO di Alessandro Magnasco

Genova, Galleria nazionale di Palazzo Spinola

Incontro/Presentazione - Il 21 settembre 2019 Orario: 21.00-22.00

Sabato 21 settembre il direttore della Galleria Nazionale della Liguria a Palazzo Spinola - Gianluca Zanelli - terrà un approfondimento dedicato a due preziosi e recenti acquisti: un'opera ...

Escursione guidata su un tratto del Camino Real: da Velva lungo l'antica strada di Vasca e lungo il sentiero della direttissima

Castiglione Chiavarese, Museo della cultura contadina - Ecomuseo Alta Val Petronio

Visita guidata - Il 21 settembre 2019 Orario: 14.30-18.30

Ore 14.30 - Appuntamento presso l’ex Oratorio di Velva, sede espositiva del Museo diffuso di cultura contadina Ore 14.45 Partenza dell'escursione sulla antica strada di Vasca, nell’area di strada’ ...

TI RACCONTO LA STORIA DI GENOVA, Mostra documentaria con i disegni di Enzo Marciante, a cura di Enzo Marciante e Giustina Olgiati

Genova, Archivio di Stato di Genova

Visita guidata - Dal 21 settembre 2019 al 22 settembre 2019 Orario: Visite guidate alla mostra alle 10.00 e 16.30. Visite al complesso monumentale di S. Ignazio alle 11.30 e 15.00

Dall’incontro tra Enzo Marciante e l’Archivio di Stato di Genova nasce una riflessione sulla storia della nostra città: straordinaria, spesso incredibile, appassionante e unica come gli uomini che ...

Moneglia: i tesori artistici nascosti

Moneglia, Centro storico di Moneglia

Visita guidata - Il 21 settembre 2019 Orario: 15.30-17.30

Percorso di conoscenza dei tesori artistici di Moneglia, per una durata complessiva di circa un’ora e mezza: per scoprire un borgo dalla storia unica, storia legata al mare e alla collina, ai due ...

Visita alla Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto di Chiavari e al cantiere di restauro della cupola

Chiavari, Cattedrale Nostra Signora dell’Orto

Visita guidata - Il 22 settembre 2019 Orario: 21.00-23.00

La visita prevede la possibilità di ammirare dall’alto l’interno della chiesa e da vicino gli apparati decorativi, inoltre verranno illustrati gli interventi di restauro in corso e le indagini ...

Archeolori

Castiglione Chiavarese, Polo Archeo-minerario di Castiglione Chiavarese - MuCast

Attività didattica - Il 22 settembre 2019 Orario: 15.30-19.30 ultimo ingresso 15.30

Miniera di Monte Loreto, dove si fondono geologia, archeologia... e arte! Quali sono le risorse minerali impiegate dall'uomo preistorico per produrre i pigmenti usati nelle pitture rupestri? Al ...

Visita ai resti del Castello di Roccatagliata

Neirone, Roccatagliata

Visita guidata - Il 22 settembre 2019 Orario: 10.00 presso Chiesa di Roccatagliata

ore 10 - Appuntamento presso la chiesa di Roccatagliata (Piazza intitolata a don Michele Dondero – pioniere della c oltivazione delle patate sul finire del ‘700) e quindi visita, guidata dal ...

INCONTRO DEDICATO AL CASTELLO DI MONLEONE (1164)

Cicagna, Cicagna

Convegno/Conferenza - Il 22 settembre 2019 Orario: 16.00

Ore 16 - Sul Poggio del Castello (i cui resti sono stati recentemente resi accessibili) presentazione dei lineamenti storici del fortilizio a cura di Fabio Zanardelli Ore 17 - Intrattenimento ...

Chiesa di San Michele di Pagana. Presentazione del restauro dei dipinti "San Pietro e il gallo" e "Cristo alla colonna"

Rapallo, Chiesa di San Michele di Pagana

Incontro/Presentazione - Il 22 settembre 2019 Orario: 17.30

Presentazione del restauro dei dipinti "San Pietro e il gallo" e "Cristo alla colonna" alla presenza di Mons. Alberto Tanasini. A cura di Alessandra Cabella, Storico dell'Arte della "Soprintendenza ...

Ti spiego la Lanterna (Lanterna learning)

Genova, Lanterna

Attività didattica - Il 22 settembre 2019 Orario: orario biglietteria 14.30-18.00 ore 15.00 visita guidata ore 16.30 attività didattica

ore 15.00 “Ti spiego la Lanterna" Visita guidata gratuita alla Lanterna condotta da guida professionale. La visita di circa un’ora è riservata ai primi 25 visitatori paganti il biglietto ...

CHIAVARINCOSPLAY, FUMETTI NEI MUSEI

Chiavari, Museo Archeologico di Chiavari - Palazzo Rocca

Apertura straordinaria - Il 22 settembre 2019 Orario: 9.00-13.00 ultimo ingresso ore 12.30

Apertura straordinaria con possibilità di visite guidate. In coerenza con la manifestazione in svolgimento contemporaneo a cura del Comune di Chiavari “ChiavarInCosplay”, inoltre, saranno messi a ...

Un due tre...Arte! - Cultura e intrattenimento: l'anfiteatro romano di Genova

Genova, Giardini Luzzati

Visita guidata - Il 22 settembre 2019 Orario: ore 11.00 durata ca. 1h

Visita guidata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio all’Area Archeologica Giardini Luzzati, dove sulle pendici della collina di Sarzano sorgeva in epoca romana un anfiteatro, costruito ...

Apertura straordinaria del Museo del Merletto

Rapallo, Museo del merletto di Rapallo

Apertura straordinaria - Il 22 settembre 2019 Orario: 15-18 ultimo ingresso 17.45

Apertura straordinaria

Le case si raccontano: “Sua signoria sarà servita” Le voci della servitù a Palazzo Spinola

Genova, Galleria nazionale di Palazzo Spinola

Visita guidata - Il 22 settembre 2019 Orario: 14:00 -16:00 -18:00

Sua signoria sarà servita Le voci della servitù raccontano la quotidianità a Palazzo Spinola

Sulle orme di Orofilo (1894). Alla riscoperta della Chiesa di Santo Stefano di Fontanarossa

Gorreto, Chiesa di Santo Stefano di Fontanarossa, Gorreto (GE)

Visita guidata - Il 22 settembre 2019 Orario: 9.00 - 16.30

ALLA RISCOPERTA DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DI FONTANAROSSA ATTRAVERSO UN'ESCURSIONE SOMEGGIATA DALLA CAPPELLA DI SAN ROCCO DI CARPENETO DI FASCIA. Evento organizzato dal Comune di Gorreto e ...

Alla scoperta di un luogo di delizie: la Grotta Doria

Genova, Villa del Principe

Visita guidata - Il 22 settembre 2019 Orario: 11.00 - 17.30 (ultimo ingresso 17.00)

Visita guidata alla splendida grotta artificiale Doria, un tempo facente parte del giardino settentrionale di Villa del Principe. Nascosta all’interno di un palazzo, ha incantato anche Giorgio ...

Visita al complesso molitorio XVII ed al museo della civiltà contadina "Cap. G. Pendola"

Rapallo, Complesso molitorio sec. XVII

Apertura straordinaria - Il 22 settembre 2019 Orario: 10.00-12.00

Complesso molitorio del XVII secolo (mulino per il grano, per le castagne, frantoio) con annessa casa museo "Pendola" e museo della civiltà contadina "Cap. G. Pendola" contenente piccoli e medi ...

GEP (Giornate Europee del patrimonio) Salotto Musicale tra Sette e Ottocento – Trio Lanzini in concerto

Genova, Museo Palazzo Reale di Genova

Concerto - Il 22 settembre 2019 Orario: 17.00-18.30

Salotto Musicale tra Sette e Ottocento – Trio Lanzini in concerto Elisa Lanzini, violino Giovanni Lanzini, clarinetto Michele Lanzini, violoncello Franz Joseph HAYDN – Trio n. 2 in Mi ...

GEP (Giornate Europee del Patrimonio) Case Museo, voci, oggetti, spazi. “Sua signoria sarà servita” Le voci della servitù raccontano la quotidianità a Palazzo Spinola

Genova, Galleria nazionale di Palazzo Spinola

Incontro/Presentazione - Il 22 settembre 2019 Orario: 15.00 / 16.30 / 18.00

Grazie ai documenti conservati nell’Archivio Storico del Palazzo di Pellicceria, ora Galleria Nazionale, è possibile dar voce alle diverse figure della servitù che vivevano nel palazzo, ma la cui ...

MEDIOEVO E MISTERO A SAN MARTINO DI LICCIORNO

Borzonasca, Frazione di Sopralacroce

Incontro/Presentazione - Il 22 settembre 2019 Orario: 11-20

Manifestazione culturale per far conoscere i resti della Chiesa di San Martino di LIcciorno, con spettacoli teatrali, circensi, danze e canti medievali, laboratori di artigianato. Gastronomia tipica ...

Visita guidata attraverso uno dei percorsi del Museo delle Tradizioni Marinare di Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure, Civico museo delle tradizioni marinare di Santa Margherita Ligure . museo diffuso sul territorio cittadino

Visita guidata - Il 22 settembre 2019 Orario: dalle 16.15 alle 18.00

In occasione delle giornate del patrimonio, domenica 22 settembre il Civico Museo del Mare di Santa Margherita Ligure – museo diffuso sul territorio cittadino - organizza una visita guidata ...