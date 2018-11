Dall'autodifesa al baby parking: Bogliasco celebra la Giornata contro la Violenza sulle Donne

Domenica 25 novembre 2018 anche Bogliasco celebra la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne con una serie di eventi gratuiti da mattina a sera.

Alle ore 09.00 in Sala B. Ferrari, Via Vaglio 1 Bogliasco, si terrà un corso gratuito di autodifesa femminile, a cura del Maestro Aldo Corallo di Asd Ju Jitsu Pieve Ligure. A fine corso interverrà l'avvocato Marta Za del Foro di Genova per affrontare il delicato tema degli "Aspetti legali sulla legittima difesa". Info e prenotazioni 328 9461296.

Alle ore 16 in Sala Bozzo, largo Skrjabin 1 (stazione ferroviaria) Bogliasco, si terrà lo spettacolo "Il titolo? Non me lo ricordo più", una riflessione sulla memoria per dire no alla violenza sulle donne, con il gruppo teatrale Le Zoccoledure. Regia di Simonetta Guarino (conosciuta per le sue presenze a Zelig). A seguire vi sarà un buffet, gratuito così come lo spettacolo, sempre in Sala Bozzo. Spettacolo e buffet sono offerti dal Comune di Bogliasco.

Per tutto il giorno saranno distribuiti i fiocchetti rossi presso tutti gli esercizi aperti al pubblico. La distribuzione è a cura di Commercianti ed Artigiani in Bogliasco Civ Il Delfino.

Nel corso della mattinata e nel pomeriggio possibilità di baby parking presso L'amaca e Senza Pensieri Eventi.

La giornata è organizzata da Consulta Associazioni Bogliasco, Civ il Delfino, Pro Loco Bogliasco e diverse realtà del territorio. Con il patrocinio del Comune di Bogliasco

