Giornata mondiale contro il cancro infantile, flash mob a De Ferrari

Giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 16 in piazza De Ferrari, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, Fiagop Onlus (Federazione Nazionale Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica) e Abeo Liguria organizzano una giornata con flash mob e canti dove interverranno varie autorità, i cinofili e i motociclisti della Polizia di Stato, a sostegno della ricerca per l'oncologia pediatrica in Italia.

Il cancro infantile e dell'adolescente, ancora oggi è un fenomeno che riguarda tutti i paesi. In Italia, la manifestazione viene organizzata da Fiagop allo scopo di ribadire l'impegno dei genitori italiani nella lotta contro i tumori infantili e dell'adolescente, la tutela dei loro diritti e per promuovere la cultura della prevenzione.

L'appuntamento a Genova è giovedì 15 febbraio alle ore 16 con flash mob e canti. Poi alle ore 17 scoppio di palloncini e fine festa.