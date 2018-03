Giornata dell'Omeopatia, anche a Genova visite e consulti gratis

Anche in Liguria, come in diverse altre città italiane, martedì 10 aprile ricopre la Giornata Internazionale della Medicina Omeopatica, e anche quest’anno l’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia (A.M.I.O.T.) promuove l’iniziativa “Stiamo bene… naturalmente!”.

Per tutta la giornata di martedì, gli studi medici, odontoiatrici e veterinari associati, specializzati in medicina omeopatica, apriranno le porte gratuitamente per controlli e consulti finalizzati a sensibilizzare sull’importanza di un corretto stile di vita, illustrare le basi della prevenzione dei mali di stagione, delle allergie, delle intossicazioni dell’organismo, dei dolori cronici e di altri malesseri, e informare sugli ultimi aggiornamenti sulle ultime novità in ambito terapeutico.

L’obiettivo dell’associazione è replicare i numeri dell’edizione del 2017, che aveva registrato numeri molto significativi con un incremento del +27% rispetto all’edizione 2016: 450 medici coinvolti, 117 veterinari, 670 farmacie sostenitrici e un numero verde a cui hanno chiamato oltre 1.000 persone, con in totale una copertura dell’80% del territorio italiano in 95 province.

A questo link, gli studi che aderiscono a Genova e provincia.