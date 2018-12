Giornata dei Nonni con sconti speciali al Luna Park della Foce

Prosegue la serie di eventi al Winter Park Genova, il luna park mobile più grande d’Europa che, fino al 13 gennaio, animerà piazzale Kennedy. Mercoledì 19 dicembre, dalle 15.30 alle 19 e dalle 21 alle 24) è in programma la Giornata dei Nonni, con sconti riservati a chi accompagnerà il proprio nipote nelle 135 attrazioni del Winter Park.

Ma le iniziative non si fermano qui: lunedì 24 dicembre si festeggia l’arrivo del Natale, con un Babbo Natale in versione “sportiva”. Venerdì 28 dicembre, dalle 10 alle 12.30, è prevista la Giornata dedicata ai disabili. Le attrazioni saranno aperte gratuitamente, ed esclusivamente, per le persone con disabilità e i loro accompagnatori. Il lunedì successivo è Capodanno, e il Winter Park accoglie l’anno nuovo con il tradizionale brindisi di mezzanotte, al quale seguono sconti fino alla chiusura. Inoltre, domenica 6 gennaio arriveranno al luna park tre Befane. Prevista in calendario, con data ancora in via definizione, una giornata dedicata agli sfollati e ai commercianti colpiti dal crollo di Ponte Morandi.

Sono inoltre presenti dieci punti food, in grado di soddisfare palati di ogni tipo.

Gallery