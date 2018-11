Porte aperte a San Marcelino per la Giornata Mondiale dei Poveri

L'associazione San Marcellino in via Ponte Calvi 2/4 organizza una serie di incontri domenica 18 novembre, in occasione della seconda Giornata Mondiale dei Poveri.

Gridare, rispondere, liberare sono le parole chiave scelte da Papa Francesco per descrivere un percorso che parte dall'ascolto delle persone in difficoltà, per arrivare alla condivisione. Abbiamo pensato di trasformare queste parole in piccole "tappe" che, attraversando le diverse strutture di accoglienza, ci aiuteranno a cogliere il valore delle relazioni che ogni giorno sono realtà, grazie all'opera di San Marcellino.

Il programma:

La giornata sarà itinerante e prevede quattro momenti di incontro cui si potrà accedere liberamente.

Ore 9.00: S. Messa

Chiesa di S. Marcellino, piazza San Marcellino 1

Ore 10.30: Gridare – Reading poetico a cura del Laboratorio di Poesia

Centro Diurno, vico San Marcellino 1r

Ore 11.30: Rispondere – Storie di volontari

Centro di Ascolto, piazza San Marcellino 1

Ore 12.30: Liberare – Spuntino condiviso

Accoglienza notturna Il Crocicchio, piazza Bandiera 3A