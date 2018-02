Giornata della Guida Turistica: gli appuntamenti gratuiti a Genova

Come ogni anno, dal 1990, anche le guide di Genova partecipano alla Giornata Internazionale della Guida Turistica, proponendo itinerari insoliti e particolari per promuovere la loro professionalità e competenza.

Il tema scelto per il 2018 sono i Teatri storici, che verranno scoperti in due giornate:

Sabato 24 febbraio: il Teatro Duchessa di Galliera

Sabato 24 febbraio: Il Teatro Duchessa di Galliera a Voltri: immerso nel parco della Villa storica Duchessa di Galliera, si tratta di una vera e propria bomboniera.

Appuntamento nel piazzale di accesso alla villa (Via Nicolò da Corte), o nel foyer del teatro in caso di pioggia, visite ogni 20 minuti dalle 14.30 alle 16.30

Le visite sono gratuite, si raccoglieranno offerte per il restauro di una statuina del Presepe del Santuario di Nostra Signora della Grazie a Voltri.

Domenica 25 febbraio: i Teatri di Genova nei secoli passati

Domenica 25 febbraio: I teatri di Genova nei secoli passati: partendo dalle inaspettate marionette ottocentesche del Teatro Rissone, l'itinerario porterà poi al Laboratorio del Teatro della Tosse, per continuare cercando le tracce dei tanti palcoscenici che esistevano a Genova, fino agli spazi insoliti del teatro Altrove.

Le visite sono gratuite, si raccoglieranno offerte a favore della Fondazione Teatro della Tosse per il restauro di opere di Emanuele Luzzati

Per info: 335 8445391 - 3356371335