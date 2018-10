Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: gli appuntamenti a Genova

"Piccolo ma prezioso" è il tema scelto per la sesta Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, importante evento culturale organizzato dal FAMu e dedicato alle famiglie con bambini che si terrà domenica 14 ottobre. La sfida del F@mu è quella di avvicinare sempre di più i genitori e i loro figli ai musei.

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo vuole pertanto essere uno strumento per favorire l' incontro tra Musei e famiglia; un'occasione per mostrare come un Museo possa essere accogliente e come i bambini con le loro famiglie possano essere ottimi fruitori di cultura.

I principali appuntamenti a Genova:

Musei di Nervi

QUEL FUSTO DI VERDI!

In sintonia con il programma del Festival Verdiano in Galleria d’Arte Moderna, il busto di Verdi di Giulio Monteverde, trasformato in una scultura giocattolo nell’ambito del progetto "I busti raccontano storie" ideato da Roberto Papetti, si presterà a raccontare ai bambini fra i 6 e i 12 anni storie, aneddoti e curiosità sulla vita del grande compositore e sul suo speciale rapporto con Genova.

Castello D'Albertis

PICCOLO COME UN DIARIO, PREZIOSO COME UN RICORDO

Le famiglie saranno accompagnate in un viaggio intorno al mondo sulle orme del Capitano D’Albertis, attraverso gli arredi e le collezioni raccolti nel suo castello.

Ogni famiglia alla partenza riceverà un album di viaggio che potrà arricchire con immagini, racconti, foto, disegni e quanto desidera fissare nella memoria per ricordare il proprio viaggio, esattamente come ha fatto il Capitano durante il suo primo giro del mondo nel 1877 con il suo diario di viaggio che è arrivato a noi con il nome CIARPE, FRASTAGLI E SCAMPOLI, che per l’occasione verrà mostrato ai partecipanti.

Galata Museo del Mare

CARTA D’IMBARCO, PASSAPORTO E FANTASIA!

Un viaggio emozionante all’interno del Galata Museo del Mare, calandosi nei panni degli emigranti italiani di 150 anni fa. Insieme agli operatori, bambini ed adulti potranno rivivere un viaggio molto particolare

Il programma completo è disponibile a questo link.