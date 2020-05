Giornata Mondiale della Biodiversità: trekking virtuale sull'Alta Via dei Monti Liguri

Venerdì 22 maggio alle ore 16 sulla pagina Facebook del Parco del Beigua si festeggerà la Giornata mondiale della Biodiversità con un trekking virtuale tra le fioriture primaverili della Liguria.

Ci si collegherà in diretta con Marco Bertolini, guida e fotografo naturalista, che proprio in questi giorni avrebbe dovuto accompagnare i turisti in escursione sull'Alta Via in fiore, da molti anni un appuntamento fisso attesissimo e imperdibile. Marco mostrerà l'inconfondibile dafne dal rosa vivace, i ciuffi di viole che punteggiano le praterie, le tante orchidee, delicate, colorate e dalle forme curiose; spiegherà perché certe specie sono più comuni di altre nel nostro comprensorio e non mancherà poi lo spazio per fargli qualche domanda e scoprire altre curiosità.

Si festeggerà così non solo la Giornata mondiale della Biodiversità, che cade proprio il 22 maggio, ma anche la Giornata Europea dei Parchi che si celebrerà domenica 24 maggio per sottolineare il legame tra natura e salute.