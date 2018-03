Anche Genova partecipa alla Giornata Europea del Gelato Artigianale

Il 24 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Europea del Gelato Artigianale, e anche Genova partecipa con i suoi locali.

In particolare, la Cremeria delle Erbe (piazza delle Erbe) e la Gelateria Capriccio (via di Porta Soprana) per l'occasione hanno trovato due variazioni personalizzate sulla ricetta del gusto speciale individuato quest'anno per celebrare l'evento, "German Black Forest".

La gelateria è uno dei 22 settori rientranti nel prestigioso marchio "Artigiani in Liguria" promosso da Regione Liguria.