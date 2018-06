Giornata mondiale del donatore di sangue: tutti gli appuntamenti in Liguria

Un appello a tutti i cittadini a compiere un gesto di grande civiltà e generosità, donando il sangue e un invito a sugellare un patto col donatore affinché doni con continuità. Lo rivolge la vicepresidente e assessore regionale alla sanità Sonia Viale per la giornata mondiale del donatore del sangue che si celebra giovedì 14 giugno.

Dove donare il sangue

Ecco le iniziative previste domani in Liguria per la Giornata mondiale del Donatore del sangue:

Genova – prevista una raccolta straordinaria in Piazza De Ferrari durante tutto il giorno da parte delle Associazioni di raccolta sangue AVIS e FIDAS

Ospedale Galliera – il servizio di immunoematologia e trasfusionale sarà aperto dalle 7.30 alle 16. In mattinata una delegazione di atleti del Bogliasco Bene 1951, società di pallanuoto, verranno a donare. Anche l’Associazione Thalassemici darà il suo contributo in occasione della giornata del Donatore di sangue con due punti di presidio all’ospedale Galliera, ingresso principale e ingresso Cup, dove alcuni volontari faranno opera di sensibilizzazione distribuendo volantini, rispondendo a chi chiederà informazioni. I point saranno presenti dalle 8.30 alle 15. Ai donatori sarà offerto un rinfresco.

ASL 3 Genovese: open day dalle 8 alle 14 al Centro trasfusionale dell’ospedale Villa Scassi (pad. 1 piano terra non serve la prenotazione)

Ospedale Policlinico San Martino di Genova: Plasma Day, raccolta di plasma da parte dei donatori per i quali è già predisposta un’agenda di appuntamenti nel Centro trasfusionale del Monoblocco (piano terra).

Ospedale pediatrico Gaslini di Genova: open day dalle 8 alle 14 del Centro trasfusionale (pad. 12)

Savona: Avis predispone una raccolta straordinaria in piazza Sisto IV

Imperia: apertura dei centri raccolta FIDAS dalle 7.30 alle 18.30

Sanremo: grande festa FIDAS in Piazza Colombo con aperitivo, musica e spettacoli organizzato in collaborazione con il Comune.

«Si tratta di una giornata per ricordare il ruolo del donatore, come parte integrante del sistema sanitario - ha spiegato l’assessore Viale – un momento anche per promuovere il messaggio che si dona non quando si può, ma quando serve, in quanto la donazione deve essere un impegno continuo nel tempo e non solo legato all’emergenza. Pertanto serve regolamentare il flusso della donazione in modo da evitare picchi. Domani noi ringraziamento il donatore che fa donazioni con continuità e invitiamo anche i giovani ad avvicinarsi alla donazione come cura di sé e degli altri, invitandoli a sugellare un patto nel tempo».