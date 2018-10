"La giornata del camminare" per scoprire la Valbisagno da un insolito punto di vista

Domenica 14 ottobre è in programma una passeggiata con l'associazione GenovApiedi per esplorare la Valbisagno da un insolito punto di vista, da largo Zecca a San Pantaleo, passando per Sant'Antonino e Staglieno.

Si prenderà la funicolare Zecca Righi fino a San Simone, da qui a piedi si raggiunge via Carso, via San Pantaleo fino a Sant'Antonino, per poi scendere a Staglieno, con pranzo al sacco.

È consigliato portare scarpe comode e una bottiglietta d'acqua: è una passeggiata comunque di livello facile, adatta a chi cammina abitualmente.

Non è necessaria la prenotazione: basta essere puntuali.

La camminata verrà annullata in caso di allerte meteo.