Giornata Nazionale del Braille, tra eventi e aperitivi

In occasione della Giornata Nazionale del Braille, che si celebra il 21 febbraio, Istituto David Chiossone e Unione Italiana Ciechi della Liguria propongono a Dialogo nel Buio due pomeriggi con iniziative speciali dedicate alla scoperta dell’alfabeto simbolo di inclusività e accessibilità della scrittura, della lettura e della conoscenza.

Giovedì 21 febbraio dalle 15 alle 17 si terrà l’evento “Linea, tratto, punto: i perché del braille”: un’esperienza coinvolgente che avvicinerà grandi e piccini al codice braille, strumento di inclusione per persone con disabilità visiva usato in tutto il mondo e ancora oggi alla base delle tecniche per l’integrazione e l’autonomia dei non vedenti. Sarà quindi questa l’occasione per scoprire e sperimentare come nasce e come funziona in pratica l’alfabeto capace di abbattere ogni barriera linguistica, culturale e di abilità.

La prenotazione è obbligatoria - info@dialogonelbuio.genova.it . Ingresso adulti € 10; bambini gratis (da 5 a 12 anni se accompagnati da un adulto).

Venerdì 22 febbraio alle ore 18.30 uno speciale “Aperitivo letterario al buio” permetterà di provare un nuovo modo di ascoltare e immaginare una storia. I partecipanti, immersi nell’oscurità, potranno gustare un aperitivo accompagnati dalla voce di una delle guide non vedenti di Dialogo nel Buio che leggerà brani letterari in braille. Un’esperienza unica per gli amanti della lettura, che potranno anche mettere alla prova la propria capacità di riconoscere lo stile dei diversi autori.

La prenotazione è obbligatoria entro il 21 febbraio 2019 ore 12.00 - info@dialogonelbuio.genova.it . Ingresso € 20, comprensivo di percorso multisensoriale e una consumazione.

Le due iniziative sono promosse da Istituto David Chiossone Onlus - centro di eccellenza a livello nazionale in tutti i campi che riguardano la disabilità visiva, dalla prevenzione all’assistenza e riabilitazione, fino alla ricerca su sistemi alternativi alla vista – e Unione Italiana Ciechi Onlus della Liguria – punto di riferimento che rappresenta e tutela gli interessi dei ciechi e ipovedenti nell'ambito del territorio regionale, con l’obiettivo di promuoverne la piena integrazione sociale.

Gli eventi arricchiscono con occasioni di riflessione e sensibilizzazione la mostra percorso sensoriale Dialogo nel Buio, in cui i visitatori compiono un viaggio in totale assenza di luce che trasforma luoghi e gesti familiari in un’esperienza straordinaria. Un’opportunità in più per scoprire una dimensione multi-sensoriale che diventa dialogo interiore e scambio di esperienze sulla percezione del mondo.