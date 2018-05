"Biodiverso a chi?": l'Acquario celebra la Giornata Internazionale della Biodiversità

L’Acquario di Genova celebra la Giornata Internazionale della Biodiversità, che ricorre martedì 22 maggio, con gli speciali appuntamenti edutainment “Biodiverso a chi?” rivolti alle famiglie.

Sabato 26 e domenica 27 maggio alle ore 16, i visitatori dell’Acquario potranno partecipare agli incontri con gli esperti per scoprire la varietà incredibile di organismi, piante, animali ed ecosistemi legati l’uno all’altro che costituiscono la biodiversità della terra e dei mari, risultato di oltre 3 miliardi di anni di evoluzione e chiave di volta per la conservazione del nostro pianeta.

Grazie a queste animazioni, i partecipanti potranno prendere coscienza del valore e dei vantaggi che la conservazione della natura può garantire per il benessere economico, sociale e la salute di tutti e delle generazioni future. In modo divertente e coinvolgente, i visitatori potranno scoprire quali semplici e piccoli cambiamenti si possono compiere nello stile di vita quotidiano per uno sviluppo verso buone pratiche sostenibili.

Le animazioni “Biodiverso a chi?” sono comprese nel biglietto di ingresso all’Acquario di Genova.