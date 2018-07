Giornata benessere a San Cipriano: meditazione e yoga

Meditazione e Yoga per tutti, a partire dalle 10:00 di sabato 11 agosto.

Una giornata dedicata alla cura della mente e del corpo nella splendida cornice di San Cipriano, su una terrazza con una vista mozzafiato su Genova e sul mare.

Un'occasione per scoprire il potenziale della mente attraverso lo sviluppo della consapevolezza e dell’introspezione e per provare la disciplina dello yoga per mettersi in contatto con il proprio corpo in modo nuovo e consapevole.

Il programma della giornata prevede una prima doppia sessione di meditazione durante la mattina (la prima sessione prevede la meditazione seduta, la seconda meditazione camminando), dopo di che ci sarà la pausa pranzo. Nel pomeriggio ci sarà una nuova doppia sessione di meditazione.

Al tramonto, approfittando del panorama davvero straordinario, Giovanna, la nostra insegnante di yoga, terrà una classe.

Per partecipare alla giornata è richiesto un contributo minimo di 10,00€. Sarà possibile consumare il pranzo insieme nella struttura (offerta minima 5,00€) oppure portarsi il pranzo da casa.

Tuttavia, chiunque desideri frequentare il corso e non è in grado di contribuire con l’importo suggerito, può anche partecipare, senza contributo o dare un contributo volontario, in base alla sua situazione personale. Tara Bianca è un centro senza scopo di lucro, tutte le donazioni e le raccolte sono destinate al mantenimento del centro. Tutte le persone che lavorano nel centro sono volontari, quindi è possibile anche accedere agli insegnamenti facendo volontariato in cambio.