GionnyScandal incontra i fan alla Feltrinelli

GionnyScandal - fra i principali esponenti della nuova generazione rap - presenta e firma le copie del suo ultimo album "Emo" alla Feltrinelli di Genova, sabato 5 maggio 2018 alle ore 18.

Sulla scia del successo del brano “Per sempre”, che ha già superato le 8 milioni di views sulla rete, l’artista torna sulle scene con “Emo”, un nuovo album d’inediti che ben rispecchia la sua personale crescita artistica senza dimenticare il suo stile inconfondibile che da sempre lo contraddistingue.

Chi è GionnyScandal

Gionata Ruggeri, in arte GionnyScandal, nasce a Pisticci nel 1991. Nel 2009 arrivano le prime composizioni e il nome di Gionata inizia a suscitare interesse su YouTube e fra la scena rap italiana.

Così, incide il suo primo pezzo, “Senza Cancellare”, dedicato ai suoi genitori: il brano riscuote molti consensi tra il pubblico, tanto da convincere Gionny a prendere seriamente la sua passione per la musica. Il suo primo album "Haters make me famous” del 2011 ha scalato la classifica dei dischi rap più venduti. Stessa cosa vale per i dischi successivi: il secondo album ufficiale “Scandaland”, “Mai più come te” del 2012 e “Gionata” del 2014, quest’ultimo il disco più intimo e introspettivo.

Ad aprile 2016 firma con Universal Music e pubblica l’album “Reset”, da cui il singolo "Buongiorno", certificato platino in pochissimo tempo.