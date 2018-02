In via Luccoli “Il gioco di InOrto” contro lo spreco alimentare

Torna sabato 24 febbraio a Genova il Gioco di inOrto della Louis Bonduelle Foundation con tutta una serie di novità nel meccanismo di gioco che accendono l’attenzione sullo spreco alimentare.

Dopo sei anni di appuntamenti in tutta Italia, il Gioco di inOrto si presenta rinnovato con l’obiettivo di raccontare ai più piccoli i segreti di un consumo responsabile e consapevole. Un impegno che nasce dalla volontà della Louis Bonduelle Foundation di agire attivamente per contrastare gli sprechi alimentari, inserendosi in un dibattito sugli stili di vita e di consumo sostenibili che si fa via via più caldo nei Paesi Occidentali.



Proprio per questo, il nuovo Gioco di inOrto si arricchisce di attività inerenti il tema, integrando i concetti di recupero e riuso di risorse. I piccoli concorrenti, guidati da un animatore, si metteranno in gioco attivamente seguendo, attraverso prove e quiz, il percorsoper raggiungere la meta: la creazione, passo dopo passo, di un vero e proprio orto.

Accanto alle attività tradizionali, dalla preparazione del terreno alla semina, si inseriscono quest’anno giochi interattivi che hanno lo scopo di insegnare a bambini e genitori a rivalutare elementi altrimenti considerati scarti di nessun valore quali, ad esempio, le foglie delle zucchine in cottura o gli avanzi di frutta e verdura per la preparazione del compost, insegnando così l’importanza delle proprie azioni in ambito alimentare.