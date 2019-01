Rassegna di cinema d'autore alla Fiumara: "Gioco di coppie"

Lunedì 4 febbraio al cinema della Fiumara continua Essai - Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità.

Protagonista di questa settimana è Il Gioco delle Coppie, la commedia distribuita da I Wonder Pictures che ha conquistato il festival di Venezia con il suo intreccio di relazioni troppo assurde per essere finte. Diretto da Oliver Assayas, il film è interpretato da Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi e Christa Théret.

Il prezzo del biglietto per assistere alle proiezioni dei film in rassegna, che saranno proposti ogni lunedì in un doppio spettacolo alle 18 e alle 21, è di 5 euro.

Restano valide tutte le agevolazioni previste per i possessori di SKIN ucicard e i convenzionati.

La trama

Alain, editore di successo, e Leonard, suo autore storico, faticano a comprendere il mondo dell’editoria contemporanea, fatta di e-book e social media. Quando si incontrano per discutere del nuovo manoscritto di Leonard – l’ennesimo romanzo autobiografico incentrato sulla sua storia d’amore con una celebrità minore – Alain rifiuta di pubblicarlo.

La moglie di Alain, Selena, non è d’accordo: è convinta che il libro sia un capolavoro. Ma il suo giudizio potrebbe essere di parte, dato che è l’amante di Leonard. Leonard intanto sta con Valerie, che sul libro dà ragione ad Alain, il quale nel frattempo cerca di riformare la sua casa editrice confrontandosi con una consulente esperta di e-book. Che è anche la sua amante.