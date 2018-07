Tornano gli antichi giochi d'acqua nel parco di Villa Durazzo Pallavicini

Sabato 28 e domenica 29 luglio ritornano in funzione gli antichi giochi d’acqua. Come al tempo del marchese zampilli, spruzzi e sorprese animeranno il parco Durazzo Pallavicini.

Dopo decenni di inattività si riaprono i famosi giochi dì acqua del parco Durazzo Pallavicini. Si tratta di tre serie di spruzzi organizzati nella scenografia dell’esodo finale che conclude il percorso scenografico del giardino.

Si trovano al chiosco delle rose, al labirinto e sull’isola del lago grande.

Tra '800 e '900 questi giochi, pensati per stupire un pubblico che sapeva divertirsi anche con piccole cose, contribuirono a far diventare il parco famoso in tutto il mondo.

Orari dei giochi d’acqua: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.

Le sorprese non finiscono qua: barchette sul Lago Grande dalle 13 alle 18 sabato e domenica (costo del giro in barca 5 euro).

Inoltre, il bistrot La casa delle tortore riapre al pubblico. Per una sosta golosa, un pranzo col piatto del giorno ligure, un panino mordi e fuggi o un aperitivo… nella splendida cornice del parco.

Ti aspettiamo per un week end ricco di momenti unici e grandi emozioni.