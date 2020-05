Gigi D'Alessio in concerto al Politeama Genovese

È programmato - ad oggi - per il 20 ottobre 2020 il concerto di Gigi D'Alessio al Politeama Genovese nell'ambito del tour "Noi Due".

La performance, portata nel capoluogo ligure da Duemilagrandieventi, avrebbe dovuto tenersi nella primavera 2020, ma a causa delle disposizioni anti contagio da coronavirus è stata rimandata, sperando di potervi assistere in sicurezza a ottobre.

Reduce dal successo televisivo con Vanessa Incontrada di 20 anni che siamo italiani su Rai 1 e dai sold-out dello spettacolo con Nino D’Angelo Figli di un Re minore, Gigi D'Alessio torna davanti al suo pubblico nella dimensione più intima dei teatri con uno spettacolo che punta a rendere protagonisti tutti i fan: a gentile richiesta, infatti, gli spettatori possono intervenire per richiedere le canzoni da suonare, dai grandi successi ai brani dell’ultimo disco Noi due uscito a

ottobre, e interagire così direttamente col cantautore.

Ad affiancare Gigi D'Alessio, anche durante il concerto a Genova, sul palco una band con la quale il cantante ha ormai raggiunto una grande intesa: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre. Gigi D'Alessio, in questo 2020, sarà in tour in tutta Italia.