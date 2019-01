I leggendari Giardini di Mirò in concerto a La Claque

Domenica 3 marzo alle ore 20 a La Claque arriva la leggendaria band della musica indipendente italiana, i Giardini di Mirò. Per l'occasione, il gruppo presenta il nuovo album "Different Times".

Inizia così, con un conto alla rovescia, la nuova avventura dei Giardini di Mirò, vera e propria leggenda della musica indipendente italiana che si appresta a pubblicare il primo album di inediti dai tempi di "Good Luck" (2012).

Un ritorno in grande stile che parte dal passato e crea un ponte col futuro: dopo quasi 15 anni i Giardini Di Mirò sono tornati a collaborare con Giacomo Fiorenza, il produttore col quale avevano realizzato i loro primi due album ("Rise and Fall of Academic Drifting" e "Punk... Not Diet"), due dischi che fondamentali per la storia e l'evoluzione della scena indie italiana che guardava all'Europa come una possibilità concreta.

Nuova, ma non troppo, è invece la label che pubblicherà il disco, la 42 Records (che si era già occupata della ristampa di "Rise and Fall...), una delle etichette più importanti del panorama nazionale (I Cani, Cosmo, Colapesce, Andrea Laszlo De Simone, Any Other, tra i tanti). Un'equilibrio tra classicità e novità che attraversa tutto il nuovo lavoro, e che ben traspare dalla title track: un viaggio strumentale di circa nove minuti dove il classico sound dei GDM viene screziato di suggestioni inedite e dallo spiccato sapore cinematografico.

Un singolo che non ha niente del singolo (assenza di cantato, durata eccessiva, un videoclip che somiglia più a una video installazione) ma che suona come una dichiarazione di intenti: i Giardini sono tornati e sono tornati sul serio.

Dopo una piccola anteprima all'AMFEST di Barcellona domenica 14 ottobre, i Giardini di Mirò si apprestano a tornare sul palco per una serie di concerti che si preannunciano indimenticabili. Si parte il 18 gennaio da Milano, in Santeria, per dieci date - le prime - che porteranno la band reggiana a calcare alcuni dei palchi più prestigiosi d'Italia.

L'evento è promosso da Incadenza.

Il biglietto costa 18 euro. Per info: info@bloser.it / 3356899169.