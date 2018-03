Gianni Morandi a Genova lancia le prevendite per la Partita del Cuore

Sarà Gianni Morandi a lanciare le prevendite per la 27esima Partita del Cuore, che si giocherà il 30 maggio sul campo dello stadio Ferraris di Genova.

La presentazione ufficiale all'RDS Stadium

Il cantante, che venerdì 2 marzo è nella Superba in occasione del suo concerto, presenta la prevendita alle 16,30 presso la sala stampa dell'RDS Stadium. Insieme a lui, anche il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, i rappresentanti della giunta regionale, comunale, delle squadre della "Nazionale Cantanti" e dei "Campioni del Sorriso", che si sfideranno a maggio, e di Costa Crociere, sponsor della partita.

La Partita del Cuore raccoglierà fondi per il Gaslini

Come già scritto, a giocare saranno la "Nazionale Cantanti" e i "Campioni del Sorriso", con tanti artisti, sportivi e personalità di fama nazionale e internazionale: l'evento servirà a raccogliere fondi da destinare all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, in particolare per sostenere la ricerca contro i tumori.