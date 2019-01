Il grande batterista Gianni Cazzola in concerto

Il grande batterista citato nella Treccani come uno “tra i musicisti di alto livello espressi dal jazz italiano”.

Stefano Riggi - Sax Tenore, Sax Soprano / Gianluca Tagliazucchi - Pianoforte / Alex Orciari Contrabbasso / Gianni Cazzola - Batteria

Uno dei più prolifici e apprezzati batteristi della scena jazz italiana, Cazzola ha collaborato con esponenti del jazz internazionale e italiano, quali Art Farmer, Chet Baker, Dexter Gordon, Billie Holiday, Clark Terry, Gerry Mulligan, Johnny Griffin, Steve Lacy, Joe Venuti, Sheila Jordan, Lee Konitz, Tommy Flanagan, Giorgio Gaslini, Oscar Valdambrini, Gianni Basso, Renato Sellani, Giorgio Azzolini, Franco D'Andrea, Guido Manusardi, Gianluigi Trovesi.

Ha avuto anche esperienze in ambito pop, suonando per la cantante Mina in brani come Grande, grande, grande ed E penso a te, e con l'orchestra di Augusto Martelli.

