Ghostland: Halloween Party al Carlo Felice

Magic Games Party presenta "Ghostland", la festa in maschera di Halloween nel centro di Genova.

L'appuntamento è mercoledì 31 ottobre dalle ore 22 presso il teatro Carlo Felice.

L'ingresso costa 25 euro e prevede drink e chupito.

Gli ospiti si divertiranno con il "Paranormal Show" a cura di Simo Effe, dj Stingo e Matteo Diamante.

Si può richiedere l'invito presso il Magic Games Party in piazza Giusti 62 r o in via Sestri 150 r.