"Ghe veu un po de fantaxia", il teatro dialettale a Chiavari

Nuovo appuntamento con l'Associazione Culturale - Compagnia Teatrale di Sestri Levante "I senzapretese".

Sabato 28 luglio 2018 alle ore 21 andrà in scena la commedia teatrale in dialetto genovese "Ghe veu un po de fantaxia" presso il Teatro Casa Caritas di Chiavari (via Luigi Marana).

Le offerte andranno in favore dell'emittente televisiva Teleradiopace di Chiavari.