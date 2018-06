Gerbino's Cup: beach volley, basket e calcio tennis con il CUS Genova

Sabato 16 giugno arriva la seconda edizione della Gerbino's Cup, una giornata di sport e divertimento targata Cus Genova.

Tutti i partecipanti verranno omaggiati di un kit contenente canotta o maglia del torneo, gadget, buoni sconto per i partner più i premi per le prime tre squadre classificate.

Il termine delle iscrizioni e il versamento della quota è martedì 12 giugno.

BEACH VOLLEY:

2 campi a disposizione - 4x4 (2 ragazze sempre in campo)

Orario torneo 9 - 19 (appuntamento ore 8.30)

Costo 60€ esterni - 50€ se tutti universitari - max 20 squadre

Tutti i partecipanti devono essere in possesso della CusCard, che da diritto a sconti e convenzioni

http://www.cusgenova.it/pag/Convenzioni

Iscrizione squadra:https://goo.gl/forms/dvxYROVn2LnyflG02

Richiesta Cuscard per il torneo di beach https://goo.gl/forms/HZeOJ31zyhhhoKrE2

CALCIO TENNIS:

3 campi a disposizione - 3x3 misto -

Orario torneo 10.30 - 19 (appuntamento ore 10)

Costo 50€ esterni - 40€ se tutti universitari - max 24 squadre -

Iscrizione squadra: https://goo.gl/forms/pmXwWEMKLSVy6OFu1

Richiesta Cuscard per il torneo di calcio https://goo.gl/forms/YHSW7IKjpmScSp132

STREET BASKET

1 campi a disposizione - 2V2 -

Orario torneo 14.00 - 19 (appuntamento ore 13.30)

Costo 30€ esterni - 20€ se tutti universitari - max 8 squadre -

Iscrizione squadra: https://goo.gl/forms/7iqMXDSTQVII7cqt2

Richiesta Cuscard per il torneo di basket https://goo.gl/forms/yxBTldKCymY0hcAg2

Grazie a:

PARTNER GOLD Studio Giovanni Gerbino

PARTNER SILVER Imbarco per il Mondo Pizzapoint @infissiMOLINARI Farmacia della Commenda Istituto Ottico Isolani Srl Willy Sport GenovaQuality Beer Academy Red Bull

MEDIA PARTNER GenovaToday

Maggiori info:

Angelo Cusgenova segreteria@cusgenova.it 0103623001

WhatsApp 3406465328