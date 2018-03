"Genova Photo Marathon": torna la maratona fotografica in città

Domenica 8 aprile, in Piazza de Ferrari, alle ore 10.00, prende il via la quarta edizione della Genova Photo Marathon, la maratona fotografica della Città di Genova. Nove temi in nove ore, per scoprire con occhi diversi il territorio e mettere alla prova la propria creatività.

L'evento è organizzato da Italia Photo Marathon e co-organizzato dal Comune di Genova, con il patrocinio di FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche): la passione per la fotografia viene coniugata alla promozione del territorio, in un appuntamento rivolto a tutti gli appassionati dotati di qualunque mezzo fotografico digitale.

Tre temi fotografici ogni tre ore

Durante la giornata, ogni tre ore, verranno assegnati tre temi fotografici, per un totale di nove temi in nove ore, allo scopo di stimolare i partecipanti a ricercare elementi inusuali e punti di vista originali della città. I fotomaratoneti dovranno poi caricare i loro scatti entro la mezzanotte del 9 aprile sulla piattaforma multimediale dell'evento.

La Genova Photo Marathon è la tappa inaugurale del Tour 2018 di Italia Photo Marathon, che toccherà quest’anno sette città: Genova, Firenze, Roma, Reggio Emilia, Milano, Torino e Palermo.

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.italiaphotomarathon.it/genova e versare la quota di partecipazione di 15 euro, comprensiva di kit di gara e la maglietta ufficiale dell'evento.

Chiunque può partecipare con qualsiasi mezzo digitale.

Ai primi 800 iscritti verrà consegnata la maglietta ufficiale dell'evento.

Le novità del 2018

Una nuova sfida per i videomaker e chi utilizza le reflex per girare video: quest'anno infatti ci sarà anche la categoria "video". E in più un webinar propedeutico gratuito con gli specialist Nikon (il 4 aprile 2018, ore 19, a questo link).