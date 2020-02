La Genova Ebraica: storie e narrazioni, visita guidata

Domenica 16 febbraio alle ore 10 visita guidata nella Genova ebraica.

Sullo sfondo della tumultuosa storia della Superba, percorso guidato sulle tracce degli ebrei genovesi, che attualmente fanno parte di una comunità viva e presente. Ci si soffermerà in particolare sui rapporti tra gli ebrei genovesi, per i quali fu istituito intorno al Vico della Croce Bianca un vero e proprio ghetto, e le famiglie nobili genovesi. Scopriremo poi tracce e memorie in altri luoghi chiave, soprattutto per la storia della Genova moderna, percorrendo un ideale filo rosso narrativo, con letture e riflessioni.

Visita guidata realizzata in accordo con la Comunità ebraica di Genova, che supervisiona i contenuti e le modalità e approva gli obiettivi del tour.

Punto d'incontro: piazza Santa Sabina ore 10; durata: 2 ore circa. Costo: € 10 Gratuità per giovani fino a 18 anni

Informazioni e prenotazioni: genovatracce@gmail.com

WhatsApp/sms Fabrizia Scortecci 3498091682 / Lidia Schichter 328 4222168

Prenotazione obbligatoria.